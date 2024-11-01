edición general
Xiaomi AI Glasses: ¿la jugada que pone contra las cuerdas a las Ray‑Ban Meta?

Xiaomi acaba de presentar sus AI Glasses, unas gafas inteligentes que prometen cambiar por completo la forma en que usamos la tecnología: traducción en vivo, pagos con QR, grabación continua de hasta 45 minutos y control de todo tu ecosistema con la voz.

HeilHynkel #2 HeilHynkel

0:00 Xiaomi lanzó sus AI glasses y son una
0:04 locura. Gafas inteligentes que traducen,
0:08 ven, escuchan y pagan por ti. Esto ya es
0:11 real y se llama Xiaomi AI Glasses. No es

Pues es todo un detalle que paguen por mí habida cuenta que la vida está muy achuchada. xD
Malinke #14 Malinke
#2 paga Xi Jinping. xD
haprendiz #6 haprendiz
Según Betteridge, la respuesta es no.

es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_titulares_de_Betteridge
Torrezzno #9 Torrezzno
Si. Apple se ha ido a pique por el xiaomi redmi
Gry #4 Gry *
Todavía no acaban de averiguar cómo convencer a la gente para que lleve encima todo el día una cámara viendo y escuchando todo lo que hace para recolectar datos de entrenamiento para las IA...
#12 Onaj
#4 Esta gafa no tiene cámara.
aPedirAlMetro #15 aPedirAlMetro *
#12 si tiene, y puede grabar hasta 45 minutos
Ludovicio #1 Ludovicio
¿Cuando lleven dos meses en funcionamiento se arrastrarán a causa del bloatware, que instalan sin tu permiso, como han hecho todos los productos Xiaomi que he comprado?
EGraf #10 EGraf
esto ya lo intentó Google, se llamaban Google Glass. ¿Alguien lo recuerda?
Pues eso...
#13 Onaj *
Ray-Ban Meta no ha vendido mucho, ha pasado sin pena ni gloria.

Las gafas de Xiaomi no son las primeras, más bien al revés, los fabricantes de gafas llevan un par de años saliendo de debajo de las piedras y todos para chocar contra la realidad: el usuario no quiere llevar gafas inteligentes.

Ni siquiera Apple con sus gafas vr/ar ha conseguido establecerse. Y no por el precio, sino porque no sirven para nada útil.
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Lo del cambio de color ... puede ser práctico pero ¿es seguro? tienen filtro UV? porque si oscurece y dilatas más la pupila pero no tiene filtro puede quemarte fácilmente.
#5 NO86
- IA, quiero que ahora haya más mamíferos y árboles, y menos mosquitos.
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#5 ¡mamíferas humanas!
orangutan #11 orangutan
#8 Sobre todo con buenas mamas
