Xiaomi AI Glasses: ¿la jugada que pone contra las cuerdas a las Ray‑Ban Meta?

Xiaomi acaba de presentar sus AI Glasses, unas gafas inteligentes que prometen cambiar por completo la forma en que usamos la tecnología: traducción en vivo, pagos con QR, grabación continua de hasta 45 minutos y control de todo tu ecosistema con la voz.
Las gafas de Xiaomi no son las primeras, más bien al revés, los fabricantes de gafas llevan un par de años saliendo de debajo de las piedras y todos para chocar contra la realidad: el usuario no quiere llevar gafas inteligentes.
Ni siquiera Apple con sus gafas vr/ar ha conseguido establecerse. Y no por el precio, sino porque no sirven para nada útil.