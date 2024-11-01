edición general
Wyoming explica por qué le “da igual” que Mazón dimita: “Soy de los pocos que lo dice”

Wyoming se estaba refiriendo al acto que celebró Mazón horas antes de que tuviera lugar el funeral por las víctimas de la DANA. En ese acto, decenas de cargos del PP y del gobierno regional arroparon al líder valenciano: “Si tiene 160 tíos que se pusieron de pie para aplaudirle durante minutos y minutos, el que se ponga ahí [en la presidencia] es igual que él”, considera el humorista, que desde hace un año viene contando en El Intermedio las constantes mentiras de Mazón. Ahí no hay nadie que diga que tendrían que haberlo hecho de otra manera”

| etiquetas: wyoming , mazón , dimisión
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones *
Es que realmente da igual. Mazón dimite, el PP sigue. Mientras el PP siga empeñado en ser ese partido que se posiciona siempre en contra del trabajador, la ciudadanía y los servicios públicos (lo de robar como unos hijos de puta ya tal), de poco vale que dimitan a un chivo expiatorio si la máquina de picar carne sigue funcionando.
#1 sliana
Mazón no deja de ser la pinta del iceberg de on gobierno de incompetentes
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Si solo fuera de ese gobierno Valenciano, es la punta del iceberg de que todo lo que toca el PP lo jode.
Celebrus #3 Celebrus
Pues lo mismo con Bonilla en Andalucía. El problema no es Bonilla per se, es el 99,95% que lo vuelva a reelegir. Hay gente que no quiere entender que va a ser tan pobre que sólo va a tener dinero.
oceanon3d #2 oceanon3d *
La hora "perdida" por la periodista, trabajando en su coche en el parking, según declaró en sede judicial, da para mucha imaginación de donde estaba y que hacía Mazon mientras cientos de valencianos morían ahogados como perros
