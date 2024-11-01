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Winston Churchill: El monstruo destrás del mito

Winston Churchill: El monstruo destrás del mito

Durante décadas, la imagen de Winston Churchill ha sido moldeada como la del gran héroe británico que condujo al Reino Unido a la victoria en la II GM. En los manuales escolares británicos —y también en muchos otros del mundo occidental— fue retratado como el símbolo de la libertad y la democracia frente a la tiranía. Sin embargo, fue un dirigente cuya ambición y desprecio por la vida ajena marcaron con sangre el siglo XX; desde la hambruna de Bengala que mató a millones hasta su plan para bombardear ciudades soviéticas con armas nucleares

| etiquetas: churchill , criminal de guerra , engaños bélicos
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11 comentarios
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josde #1 josde
Menudo pajarraco era Churchill, ambicioso y mala persona con tal de ponerse medallas dejaba morir al que fuera,
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Supercinexin #6 Supercinexin
Si España hubiera tenido un Churchill, hoy nos iríamos de vacaciones a un resort en Villa Cisneros y la carestía de fertilizantes que va a llegar al mundo entero por culpa de USA en su guerra de Irán nos traería sin cuidado.

Lo digo como reconocido ultraizquierdista, y me quedo tan ancho, oye. Sin ningún problema lo suelto, porque es la verdad.
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HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#6

Un Churchill hubiera sido util en España antes de 1810 .. luego, de poco iba a servir.

Y por otro lado, el que vendió el Imperio a EEUU fue él. Gran parte de las bases de EEUU eran británicas.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Y se olvidan que con lo que soplaba el amigo cada día se emborrachan fácilmente media docena de menantes.
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#11 luckyy
No hace referencia a la idea de churchill de invadir la URSS con el ejército nazi después de la derrota de Alemania.
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#8 trasparente *
No es ningun descubrimiento nuevo decir que una gran parte de la nobleza inglesa y del partido conservador eran filofascistas. Hasta que el leopardo comecaras de Hitler fue a por ellos y a por los restos de su imperio. Para esta gente la bicha era el comunismo.
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#10 silzul
El imperio Británico estaba muerto en vida tras la segunda guerra mundial y la guerra fría fue la estocada final.
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#3 tierramar
Se aprende de la historia: los mitos sobre héroes se crean para que lideren a las masas a las guerras; y esta fue una de las funciones del mito de Churchill, que produjo unos 80 millones de muertos. La historia se repite: ahora están haciendo un mito falsao de Sanchez con su discurso pacifista pero sus hechos belicistas: aprobo el rearme, esta desviando armas y nuestros impuestos a las guerras de ucrania y Iran.
Y ha hablado de un ejército europeo, si hubiera un ejercito europeo ya nos hubieran metido en la guerra.
Hipótesis: Estan creando un mito de Sanchez para qu elidere el meternos en una guerra global, y haya voluntarios como carne de cañón
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#9 silzul
#3 Estás mezclando churras con merinas y confundes pacifismo con ser gilipollas. Y sobretodo estás haciendo un futurible que se está demostrando que no es así, porque lo estamos viviendo en directo...

La UE forma parte de la OTAN y en su gran gran mayoría no estamos participándo activamente en la guerra de Irán, en todo caso si hay algunos países que están actuando como base logística de los EEUU. Y si es verdad que estamos apoyando logisricsmente y con armamento a Ucrania pero es que da la…   » ver todo el comentario
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menéame