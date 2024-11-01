Winston Churchill: El monstruo destrás del mito

Durante décadas, la imagen de Winston Churchill ha sido moldeada como la del gran héroe británico que condujo al Reino Unido a la victoria en la II GM. En los manuales escolares británicos —y también en muchos otros del mundo occidental— fue retratado como el símbolo de la libertad y la democracia frente a la tiranía. Sin embargo, fue un dirigente cuya ambición y desprecio por la vida ajena marcaron con sangre el siglo XX; desde la hambruna de Bengala que mató a millones hasta su plan para bombardear ciudades soviéticas con armas nucleares
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Lo digo como reconocido ultraizquierdista, y me quedo tan ancho, oye. Sin ningún problema lo suelto, porque es la verdad.
Un Churchill hubiera sido util en España antes de 1810 .. luego, de poco iba a servir.
Y por otro lado, el que vendió el Imperio a EEUU fue él. Gran parte de las bases de EEUU eran británicas.
Y ha hablado de un ejército europeo, si hubiera un ejercito europeo ya nos hubieran metido en la guerra.
Hipótesis: Estan creando un mito de Sanchez para qu elidere el meternos en una guerra global, y haya voluntarios como carne de cañón
La UE forma parte de la OTAN y en su gran gran mayoría no estamos participándo activamente en la guerra de Irán, en todo caso si hay algunos países que están actuando como base logística de los EEUU. Y si es verdad que estamos apoyando logisricsmente y con armamento a Ucrania pero es que da la… » ver todo el comentario