Western Digital se queda sin capacidad de almacenamiento en discos duros, según revela su director ejecutivo al anunciar importantes acuerdos en el ámbito de la inteligencia artificial. (ENG)

Bueno, el actual superciclo de la IA ha alterado las cadenas de suministro, y ya hemos hablado antes de la DRAM y la NAND, pero parece que los HDD también tienen una demanda significativa: según el director ejecutivo de WD, Irving Tan, toda la capacidad del fabricante para este año está reservada. En la presentación de resultados del segundo trimestre, Tan reveló que se han centrado en desarrollar productos que satisfagan las necesidades de los clientes empresariales.

capitan.meneito
Momento de vender esos hdd acumulados en el trastero.
MADMax2
#6 con doublespace, el doble :-D
MADMax2
Los gobiernos van a tener que empezar a intervenir para garantizar un mínimo suministro para uso personal, empresas, instituciones, etc.
No es sostenible que memorias y discos duros queden acaparadas por grandes empresas de IA
nopolar
#2 Como algún político tenga acciones o colegas de una empresa papelera ponen a todo el mundo a imprimirlo todo otra vez.
tul
#2 son 3 empresas solamente las que se reparten el 95% de la ram fabricada, micron, hynix y samsung, como no hagas como los chinos y te montes la tuya propia estas jodido
RamonMercader
Sabía que guardar todos los usbs de publicidad y mp3s (pre ipod) de mi juventud algún día serviría de algo. También tego disquetes, alguno de hasta 2 megazos
MADMax2
#4 Lástima .. hace un año me desguazaron entre 500 y 1000 diskettes de 3 1/2!!!
slimedition
#5 1,44Gb!!! Disk read error occurred. Vaya, voy a ver scandisk ...
