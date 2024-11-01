Western Digital se queda sin capacidad de almacenamiento en discos duros, según revela su director ejecutivo al anunciar importantes acuerdos en el ámbito de la inteligencia artificial. (ENG)

Bueno, el actual superciclo de la IA ha alterado las cadenas de suministro, y ya hemos hablado antes de la DRAM y la NAND, pero parece que los HDD también tienen una demanda significativa: según el director ejecutivo de WD, Irving Tan, toda la capacidad del fabricante para este año está reservada. En la presentación de resultados del segundo trimestre, Tan reveló que se han centrado en desarrollar productos que satisfagan las necesidades de los clientes empresariales.