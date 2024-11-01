edición general
El West Ham prohíbe a Adama Traoré hacer pesas en el gimnasio

Si hay un futbolista que no pasa inadvertido en los terrenos es Adama Traoré. El extremo español de L'Hospitalet ha convertido su musculatura en seña de identidad y en argumento competitivo. Su entrenador Nuno Espírito Santo ha tomado una decisión insólita en la Premier y en cualquier otra liga: prohibir a uno de sus futbolistas que levante pesas «Ya le he dicho que no puede ir. Es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que ya levanta demasiadas pesas» dijo. «No hago pesas, mi genética es así», aseguró Traoré en una entrevista hace unos años.

