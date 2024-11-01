El West Ham prohíbe a Adama Traoré hacer pesas en el gimnasio

Si hay un futbolista que no pasa inadvertido en los terrenos es Adama Traoré. El extremo español de L'Hospitalet ha convertido su musculatura en seña de identidad y en argumento competitivo. Su entrenador Nuno Espírito Santo ha tomado una decisión insólita en la Premier y en cualquier otra liga: prohibir a uno de sus futbolistas que levante pesas «Ya le he dicho que no puede ir. Es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que ya levanta demasiadas pesas» dijo. «No hago pesas, mi genética es así», aseguró Traoré en una entrevista hace unos años.
Solo toma pollo y arroz
Si realmente metiera ciclos como los que tú piensas no sería capaz de correr, y este zagal si por algo destaca es por su potencia y velocidad
De hecho, y tal como ha ocurrido en el baloncesto (comparad la complexion de los jugadores de la NBA de los años 80 con la de los de ahora), seguramente en unos años los futbolistas más competitivos tendrán un físico más potente.
De todos modos, en casi todos los deportes se hacen ejercicios de fuerza pero orientados a la eficiencia en ese deporte, estar tan mamado le beneficiaria en algunas cosas, pero le perjudicara en otras jugando al futbol.
No es genética, son los esteroides que se chuta.
Para rugby por ejemplo, tendría buen físico, pero para el fútbol es demasiada masa muscular. Y sí, puede ser natural.