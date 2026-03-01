De Washington a Sevilla

En una nave diáfana, oscura como los tiempos que vivimos y coronada por una bandera de España, era presentado en sociedad el GAR, Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local de Sevilla, formado por 36 miembros a los que les han colocado una boina roja militar que sustituye a la tradicional gorrita munipa. La pasada mañana, en lugar de poner multas de tráfico, los agentes del GAR desfilaban marciales, intentando sincronizar el paso sin demasiado éxito, por el interior de la nave engalanada para la ocasión.