Washington Post publica un editorial en defensa de la redada del FBI a uno de sus periodistas (ENG)

Afirmando que, a pesar de los recientes acontecimientos, haría todo lo posible por seguir ocultando la verdad, The Washington Post publicó el jueves un editorial en defensa de la reciente redada del FBI a su reportera. «Como periodistas, apoyamos unánimemente la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de investigar a nuestra colega Hannah Natanson, registrar su domicilio y confiscar varios de sus dispositivos electrónicos».
Lo peor es que, siendo Bezos el propietario, me había parecido perfectamente creíble.