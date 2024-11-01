edición general
Washington Post publica un editorial en defensa de la redada del FBI a uno de sus periodistas (ENG)

Washington Post publica un editorial en defensa de la redada del FBI a uno de sus periodistas (ENG)

Afirmando que, a pesar de los recientes acontecimientos, haría todo lo posible por seguir ocultando la verdad, The Washington Post publicó el jueves un editorial en defensa de la reciente redada del FBI a su reportera. «Como periodistas, apoyamos unánimemente la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de investigar a nuestra colega Hannah Natanson, registrar su domicilio y confiscar varios de sus dispositivos electrónicos».

MiguelDeUnamano

Hostias, por un momento... xD
Hostias, por un momento... xD
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
#2 Vivimos tiempos, donde la realidad supera la ficcion, desafortunadamente
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#4 Leí a alguien en Bluesky que decía algo así como "si alguien está escribiendo una distopía, que se dé prisa en acabarla porque la realidad le está alcanzando".
karakol #3 karakol *
Mierda, me la había comido. :-D

Lo peor es que, siendo Bezos el propietario, me había parecido perfectamente creíble.
azathothruna #1 azathothruna
En mis tiempos, los medios hacian caso de las ordenes del estado, como propaganda antichina, pro pinochet, pro franco y demas :shit: :troll:
menéame