Warner Bros insta a los accionistas a rechazar la OPA hostil de Paramount de 108.400 millones de dólares en favor del acuerdo con Netflix

Warner Bros. Discovery, matriz de HBO y CNN, ha pedido este miércoles a sus accionistas que rechacen la oferta de adquisición hostil de Paramount Skydance en favor de su acuerdo original con Netflix, considerando la oferta de Paramount “inferior” e “inadecuada”.
Los dueños son lo que deben tomar la decisión que les parezca, siempre me sorprende como unos simples "empleados" que ni siquiera representan directamente a los dueños se abogan en los defensores de valores superiores.
Y que es lo que deben hacer, ya que son los que tienen la visión de negocio clara y entiende lo que representa una fusión y lo que representa la otra.