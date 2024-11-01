edición general
Warner Bros insta a los accionistas a rechazar la OPA hostil de Paramount de 108.400 millones de dólares en favor del acuerdo con Netflix

Warner Bros. Discovery, matriz de HBO y CNN, ha pedido este miércoles a sus accionistas que rechacen la oferta de adquisición hostil de Paramount Skydance en favor de su acuerdo original con Netflix, considerando la oferta de Paramount “inferior” e “inadecuada”.

uyquefrio #1 uyquefrio
El libre mercado conduciendo al monopolio y a la concentración de poder... ¡chorpresa!
El_Jevi #2 El_Jevi
#1 es que te tienes que reír {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
Escafurciao #8 Escafurciao
#1 lo mismo entre todo mnm lo compramos.
Joker_2O #3 Joker_2O
La oferta de Paramount es peor, más dinero pero a cambio de más activos.
ronko #4 ronko
Que abran el depósito ese, que estaban los Animaniacs.
Battlestar #7 Battlestar
Warner apuesta por Netflix. Puede que el dinero sea el mismo, pero te garantizan un Robin negro xD
placeres #6 placeres *
Warner Bros, no existe ni puede instar a nada es una mera cabecera en unos papeles legales. Los que están negándose son los altos directivos y el consejo de administración con agentes que dicen ser "independientes" puesto a dedo por diversidad de perfiles y o ser el enchufado del fondo de turno.

Los dueños son lo que deben tomar la decisión que les parezca, siempre me sorprende como unos simples "empleados" que ni siquiera representan directamente a los dueños se abogan en los defensores de valores superiores.
#9 Abril_2025 *
#6 El consejo de administración puede ponerse en contacto con los socios y dar su impresión. Que es lo que está haciendo.

Y que es lo que deben hacer, ya que son los que tienen la visión de negocio clara y entiende lo que representa una fusión y lo que representa la otra.
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Sabadell 2.0
