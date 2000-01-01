edición general
Los walkies baratos de AliExpress, en el punto de mira del Ministerio por usarse para interferir alarmas y cierre de vehículos

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) del Ministerio de Transformación Digital ha decidido establecer una campaña permanente de vigilancia sobre los walkies baratos que se venden en marketplaces como AliExpress, debido al aumento de su uso para interferir otros servicios. PMR son las siglas de Personal Mobile Radio, dispositivos portátiles comúnmente conocidos como walkie talkies. Utilizan las ondas de radio para que 2 o más terminales puedan comunicarse entre sí por voz, de forma gratuita y sin...

jonolulu #1 jonolulu
Solo se va a poder robar con los caros entonces.

Poner puertas al campo

PD: Lo que hacen los cacos es emitir en 433 o 868 ocupando el canal para impedir que el coche se cierre con el mando y llevarse lo que haya dentro
3 K 59
#2 soberao
Escuchar no es ilegal, lo que se llama escáneres, pero para poder emitir tienes que tener la licencia de radioaficionado u otra equivalente.
Muchas antenas de estos aparatos tienen que venir pegadas y sólo aparatos de radioaficionados pueden tener antenas que se puedan quitar y cambiar, porque así modificas la potencia de la emisión de estos aparatos y mientras más potencia más interferencias puedes generar.
Ya van tarde.
1 K 31
#6 EISev
#2 aunque vengan pegadas, es desoldar la de serie y soldar un conector para poner otra...
0 K 14
#8 soberao
#6 Ya pero pierde la garantía y deja de ser un aparato legal y homologado. Sería como modificar un patinete y tendrá sus multas si te cogen.
0 K 17
#5 Marisadoro *
Los walkies baratos de AliExpress Amazon, en el punto de mira del Ministerio por usarse para interferir alarmas y cierre de vehículos…   » ver todo el comentario
0 K 16
ur_quan_master #7 ur_quan_master
¿ El problema no es realmente de los fabricantes de coches por usar sistemas inseguros?
0 K 12
#3 coydanerko
Dicen PMR y describen otra cosa distinta.
0 K 6
#4 soberao *
#3 Los más comunes de las radios estas tiene las dos bandas: PMR y la banda de 2 metros para la que tienes que tener la licencia de radioaficionado. Las radios PMR legales no tienen antena desmontable como las radios éstas.
Pero nada, cualquier radio de estas es completamente legal si te sacas la licencia de radioaficionado, que son dos exámenes que te sacas en un mes si te interesa el tema.
0 K 17

