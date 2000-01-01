Los walkies baratos de AliExpress, en el punto de mira del Ministerio por usarse para interferir alarmas y cierre de vehículos

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) del Ministerio de Transformación Digital ha decidido establecer una campaña permanente de vigilancia sobre los walkies baratos que se venden en marketplaces como AliExpress, debido al aumento de su uso para interferir otros servicios. PMR son las siglas de Personal Mobile Radio, dispositivos portátiles comúnmente conocidos como walkie talkies. Utilizan las ondas de radio para que 2 o más terminales puedan comunicarse entre sí por voz, de forma gratuita y sin...
Poner puertas al campo
PD: Lo que hacen los cacos es emitir en 433 o 868 ocupando el canal para impedir que el coche se cierre con el mando y llevarse lo que haya dentro
Muchas antenas de estos aparatos tienen que venir pegadas y sólo aparatos de radioaficionados pueden tener antenas que se puedan quitar y cambiar, porque así modificas la potencia de la emisión de estos aparatos y mientras más potencia más interferencias puedes generar.
Ya van tarde.
AliExpressAmazon, en el punto de mira del Ministerio por usarse para interferir alarmas y cierre de vehículos… » ver todo el comentario
Pero nada, cualquier radio de estas es completamente legal si te sacas la licencia de radioaficionado, que son dos exámenes que te sacas en un mes si te interesa el tema.