¿Por qué vuelven a pedir la imputación de Cospedal y el PP en el arranque del juicio del caso Kitchen?

La Audiencia Nacional ha sido testigo este lunes del inicio del juicio de la Operación Kitchen que se extenderá hasta el próximo 30 de junio en el marco de un supuesto operativo parapolicial para sustraer al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas documentos comprometedores para la formación. Con una decena de acusados llamados a declarar los días 14, 18 y 19 de mayo, quien fuera ministra de Defensa María Dolores de Cospedal durante el Gobierno de Mariano Rajoy declarará únicamente como testigo, hecho que protagoniza la principal petición