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¿Por qué vuelven a pedir la imputación de Cospedal y el PP en el arranque del juicio del caso Kitchen?

¿Por qué vuelven a pedir la imputación de Cospedal y el PP en el arranque del juicio del caso Kitchen?

La Audiencia Nacional ha sido testigo este lunes del inicio del juicio de la Operación Kitchen que se extenderá hasta el próximo 30 de junio en el marco de un supuesto operativo parapolicial para sustraer al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas documentos comprometedores para la formación. Con una decena de acusados llamados a declarar los días 14, 18 y 19 de mayo, quien fuera ministra de Defensa María Dolores de Cospedal durante el Gobierno de Mariano Rajoy declarará únicamente como testigo, hecho que protagoniza la principal petición

| etiquetas: cospedal , pp , política
8 2 0 K 112 politica
3 comentarios
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josde #1 josde
Por que un juez afín,ya jubilado, hizo todo lo posible para que no los encausaran, prevaricando escandalosamente.
3 K 60
hormiga_cartonera #2 hormiga_cartonera *
Porque lo contrario es un sinsentido y una prevaricación de libro y porque, poner a las fuerzas de seguridad a hacer juego sucio contra otros partidos, es golpismo.

Siguiente pregunta.
2 K 32
pepel #3 pepel
Para que puedan mentir y no estar obligados a decir la verdad.
0 K 19

menéame