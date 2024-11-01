Vuelven a aparecer anuncios emergentes en vehículos Stellantis [ENG]

¿Cómo te sentirías si al arrancar tu coche apareciera en la pantalla una promoción con descuento para un coche nuevo? Eso es precisamente lo que les está pasando a muchos propietarios de Stellantis. (...) Esta no es la primera vez que los propietarios de Stellantis se enfrentan a spam en sus vehículos. A principios de este año, otro propietario de un Grand Cherokee recibió repetidamente un anuncio emergente de una garantía extendida para la que ni siquiera cumplía los requisitos, ya que había excedido el kilometraje requerido.