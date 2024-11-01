Vuelven a aparecer anuncios emergentes en vehículos Stellantis [ENG]

¿Cómo te sentirías si al arrancar tu coche apareciera en la pantalla una promoción con descuento para un coche nuevo? Eso es precisamente lo que les está pasando a muchos propietarios de Stellantis. (...) Esta no es la primera vez que los propietarios de Stellantis se enfrentan a spam en sus vehículos. A principios de este año, otro propietario de un Grand Cherokee recibió repetidamente un anuncio emergente de una garantía extendida para la que ni siquiera cumplía los requisitos, ya que había excedido el kilometraje requerido.
Comenzando con una muy segura rotura de sus motores gasolina y diesel, el riesgo de incendio en las baterías de sus híbridos enchufables, la caída en octubre de un 10% en Bolsa, los más de 3,000 millones tirados a la basura en desarrollos que nunca verán la luz, el desplome en ventas globales y ahora esta gilipollez.
Mira, casi mejor que no hagan ninguna reunión en Stellantis y que tiren una moneda al aire. Tienen más posibilidades de acertar en algo.