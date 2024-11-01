edición general
Vuelven a aparecer anuncios emergentes en vehículos Stellantis [ENG]

¿Cómo te sentirías si al arrancar tu coche apareciera en la pantalla una promoción con descuento para un coche nuevo? Eso es precisamente lo que les está pasando a muchos propietarios de Stellantis. (...) Esta no es la primera vez que los propietarios de Stellantis se enfrentan a spam en sus vehículos. A principios de este año, otro propietario de un Grand Cherokee recibió repetidamente un anuncio emergente de una garantía extendida para la que ni siquiera cumplía los requisitos, ya que había excedido el kilometraje requerido.

| etiquetas: stellantis , publicidad , pop-up
Veelicus #1 Veelicus
Tranquilos que la DGT se va a poner con ello por distraer a los conductores... va a ser que no, la DGT trincar y trincar.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Anuncian su propia garantía?? xD xD  media
Virusaco #6 Virusaco
Lo siguiente va a ser ver un anuncio antes de poder arrancar el vehículo.

Salu3
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#6 manda el CV a alguna automovilística europea, seguro que te contratan y te hacen empleado del mes xD
#5 Martillo_de_Herejes
¿Cómo no? ¿El caballero desea no ver anuncios en la pantalla de su vehículo? Tenemos una suscripción premium para no ver anuncios. ¿Desea contratarla?
karakol #7 karakol
En las reuniones para tomar decisiones en Stellantis deberían prohibir el alcohol y las drogas.

Comenzando con una muy segura rotura de sus motores gasolina y diesel, el riesgo de incendio en las baterías de sus híbridos enchufables, la caída en octubre de un 10% en Bolsa, los más de 3,000 millones tirados a la basura en desarrollos que nunca verán la luz, el desplome en ventas globales y ahora esta gilipollez.

Mira, casi mejor que no hagan ninguna reunión en Stellantis y que tiren una moneda al aire. Tienen más posibilidades de acertar en algo.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
¡Arranco de cuajo la pantalla! Y naturalmente no vuelvo a comprar un coche de su marca en la puta vida.
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
"¿Quieres vender tu coche?"
#3 sliana
Ah, finalmente encontraron la forma de contactar con el cliente para hablar de la extension de garantía...
