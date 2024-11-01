·
22
meneos
44
clics
La vuelta no entra en Madrid
Critica a la vuelta ciclista a España por la participación de un equipo de Israel. A Rusia con menos culpas, le echaron de todas las competiciones y a Israel se lo permiten todo.
|
etiquetas
:
ciclismo
,
israel
,
genocidio
,
palestina
18
4
1
K
230
actualidad
11 comentarios
18
4
1
K
230
actualidad
#3
Kantinero
No Pasaran
0
K
12
#2
laruladelnorte
*
Y si un palestino llora es que llora por llorar...para muchas democracias del mundo esa parece ser la consigna .
Malditos sean los genocidas y quien los apoya.
0
K
10
#9
daTO
#7
eres tú quien justifica masacres. A mí no me líes con tus mierdas sionistas,
0
K
10
#1
Lamantua
Quien paga manda.
0
K
8
#4
Bretenaldo
*
Creo que es un error comparar la culpa de Rusia con la de Israel, aunque sí que estoy de acuerdo en que ambos países han hecho méritos para tener un castigo similar. Era comprensible que Israel hiciese “algo” tras los atentados de Hamás, pero no veo justificada la acción de Rusia. Lo que ocurre es que la respuesta de Israel es tan atroz que acaba siendo injustificable igualmente.
3
K
4
#6
daTO
#4
Israel lleva décadas haciendo "algo". Matar palestinos, básicamente,
0
K
10
#7
Hollywoodlandia
#6
y eso justifica una masacre? Nada jusfica lo que hicieron. Ese "no teleramos nada" que usáis, como si cualquier cosa se debe pagar con sangre y esta justificado, os pone al nivel de lo puto peor.
0
K
6
#8
mmlv
#4
"Algo" = masacrar indiscriminadamente a miles de palestinos, en su gran mayoría civiles, bombardear hospitales y xampis de refugiados, impedir la llegada de ayuda humanitaria, atacar a la población hambrienta cuando se dirige a por comida... por citar solo unas pocas de las atrocidades cometidas por Israel
0
K
20
#11
Hollywoodlandia
*
#8
de todo eso no me creo nada. He visto noticias que dicen que Israel creo irán, creo hamas, creo el infierno.
Osea, todos esos son unos hijos puta traidores que colaboran con Israel?
Os dais cuenta de la soplapollez? En fin.
Miénteme una vez, la culpa es mía, miénteme dos....
Luego es una puta guerra, nada lo justifica, pero decir que unos son seres de luz que tienen secuestrada a gente que vive en vacaciones pagadas es aún menos justificable.
La…
» ver todo el comentario
0
K
6
#10
bibubibu
*
#4
Hamás es la resistencia de un pueblo contra el invasor, lo mismo que hicimos nosotros contra Napoleón, lo mismo que hizo la resistencia contra los nazis, etc.
Si aquello lo vemos con buenos ojos porque era defensa de la gente normal contra los crímenes del invasor, debemos ver con buenos ojos lo que hace Hamás por intentar librarse de la invasión y asesinato de cientos de palestinos desde hace 50 años.
Todo lo demás es puta propaganda occidental para quedar bien y defender lo indefendible.…
» ver todo el comentario
0
K
7
#5
Hollywoodlandia
*
Se entiende que no os gusta que Israel está en la vuelta ciclista.
1. Ese ciclistas son amigos íntimos de Netanyahu o deportistas?
2. Se comprende que Rusia atacó Ucrania. Entendéis que hamas masacro cientos de personas a golpe de fusil el 7 de octubre? Y conozco todas las gilipolleces de meneame, entre ellas que eran israelitas disfrados con el acento trabajado o que todos los del 7de octubre incluidos los niños son en realidad militares de parranda. Pero comprendeis, que cualquier cosa…
» ver todo el comentario
2
K
-6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
