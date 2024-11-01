Vuelta al colonialismo y legitimación del uso de la fuerza: qué dice la Estrategia de Seguridad de Trump

La conocida como 'Doctrina Monroe' impulsada James Monroe y con la Washington justificó sus intervenciones en América Latina acaba de cumplir 250 años. Y Donald Trump le ha querido rendir su particular homenaje: "Estados Unidos hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y para proteger nuestro territorio y nuestro acceso a zonas clave en toda la región"