Vuelta al colonialismo y legitimación del uso de la fuerza: qué dice la Estrategia de Seguridad de Trump

La conocida como 'Doctrina Monroe' impulsada James Monroe y con la Washington justificó sus intervenciones en América Latina acaba de cumplir 250 años. Y Donald Trump le ha querido rendir su particular homenaje: "Estados Unidos hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y para proteger nuestro territorio y nuestro acceso a zonas clave en toda la región"
Antes estaba gobernada por los chinos, por Rusia, por irán y por cualquiera que pudiera darle un minuto más de vidorra a maduro.
Literalmente estaba regalando todos los recursos del país con la única intención de vivir como un rey todo lo que pudiera.
Mientras tanto los venezolanos sin luz, sin gas, haciendo cola todo el día para repostar el unico recurso que tiene en abundancia, comiendo perros, palomas, ratas y todo lo que se mueve para no morir de hambre o poniendo un balón atado a la barriga para el intentar engañar al cuerpo.10.000 millones ha reconocido Suiza que tiene allí maduro...
250 años expoliando América Latina, invasiones, asesinatos, sobornos, amenazas.
Aún por encima, denigrando cuando esos emigrantes, de paises expoliados por estados unidos emigran a EEUU
Trump y sus fascistoides, se han dado cuenta que para que tener el ejercito mas poderoso de occidente y no usarlo, tarde o temprano tenia que pasar ya que Europa nunca tuvo el mas minimo interes de pararle los pies a USA.