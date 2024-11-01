Voyager 1: la sonda más lejana y su viaje al espacio interestelar

La sonda Voyager 1 es probablemente el ingenio espacial más mítico de la historia: fue lanzada en 1977 para estudiar Júpiter y Saturno y hoy sigue su camino imparable por el espacio interestelar, a miles de millones de kilómetros de casa. Lo que nació como una misión de apenas cinco años se ha convertido en una aventura de casi medio siglo que ha cambiado para siempre nuestra visión del Sistema Solar exterior. A día de hoy, Voyager 1 continúa enviando datos científicos y de ingeniería desde una distancia que ronda las 25.000 millones de km...
| etiquetas: exploración espacial , nasa