Voyager 1: la sonda más lejana y su viaje al espacio interestelar

La sonda Voyager 1 es probablemente el ingenio espacial más mítico de la historia: fue lanzada en 1977 para estudiar Júpiter y Saturno y hoy sigue su camino imparable por el espacio interestelar, a miles de millones de kilómetros de casa. Lo que nació como una misión de apenas cinco años se ha convertido en una aventura de casi medio siglo que ha cambiado para siempre nuestra visión del Sistema Solar exterior. A día de hoy, Voyager 1 continúa enviando datos científicos y de ingeniería desde una distancia que ronda las 25.000 millones de km...

Rokadas98 #1 Rokadas98
Ningún automóvil llega a tantos kilómetros. Yo quiero uno. :troll:
#2 soberao
Y no hay que olvidar que detrás del viaje de la Voyayer por el espacio hay equipo que la mantiene desde tierra, porque al final aunque no se pueda mandar una nave a hacerle un mantenimiento, sí hay un equipo que la mantiene en funcionamiento apagando cosas para ahorrar energía y alargar la duración de la misión y prestándole un seguimiento y solucionando los problemas que van surgiendo.
