Vox Murcia: Antelo rechaza dimitir, niega errores y cuestiona la decisión de la dirección nacional

Ha confirmado que mantiene el acta de diputado autonómico y que su intención es cumplir los compromisos adquiridos.

| etiquetas: antelo , dimisión , vox , murcia
5 comentarios
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Es que el mundo ahí afuera sin paguitas es muy difícil, verdad Antelo? A ver quién coño te va a contratar fuera de la política si bastante haces con no cagarte encima.
tul #2 tul
y parecia tonto xD
devilinside #3 devilinside
#2 Para las cosas de comer nadie es tonto
juliusK #4 juliusK
Hombre, el "orteguiano" (facción Smith) de VOX. Tonto, muy tonto, hasta decir basta.

www.elespanol.com/social/20220930/ridiculo-vox-murcia-recurriendo-orte
#5 cKr1
Te las creías muy felices, Supnor.
