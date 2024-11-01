Vox desoye el ultimátum de Génova y congela los acuerdos autonómicos con el PP

Los de Abascal exprimen la debilidad de los 'populares', obligados ahora a replantearse la hoja de ruta a poco más de un mes de las andaluzas. La política española ha vuelto a demostrar que no solo se juega en los escaños, sino también en el control del tiempo. Y, en este momento, ese reloj parece estar en manos de Vox. El partido liderado por Santiago Abascal ha decidido alargar las negociaciones con el Partido Popular, dejando en suspenso el calendario que había marcado Alberto Núñez Feijóo y evidenciando, una vez más, la dependencia de los