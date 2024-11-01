Vox borra de su web una carta de Buxadé que ensalzaba a Revuelta y pedía donaciones por la DANA

Vox ha borrado de su web una carta de su eurodiputado y vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé, en la que ensalzaba Revuelta por su labor en la DANA y pedía que desde Europa los apoyasen económicamente. La eliminación de esta carta se da pocos días después de que varios cargos de la organización juvenil vinculada al partido denunciasen a los responsables de la organización por desviar el uso de las donaciones recibidas para los afectados por la DANA, como así lo respalda unos audios publicados por El Plural.