Vox borra de su web una carta de Buxadé que ensalzaba a Revuelta y pedía donaciones por la DANA

Vox ha borrado de su web una carta de su eurodiputado y vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé, en la que ensalzaba Revuelta por su labor en la DANA y pedía que desde Europa los apoyasen económicamente. La eliminación de esta carta se da pocos días después de que varios cargos de la organización juvenil vinculada al partido denunciasen a los responsables de la organización por desviar el uso de las donaciones recibidas para los afectados por la DANA, como así lo respalda unos audios publicados por El Plural.

#1 NoMeVeas *
Vaya, esto para ciertos fiscales seria mas que suficiente para condenar a dirigentes de Vox por eso de mensajes/notas borradas y el entorno...PERO, POR LO QUE SEA, no va a pasar nada. Los delitos de la derecha solo los conocemos por los medios de izquierda pero nunca llegan a nada, nuevamente, POR LO QUE SEA.

En la izquierda cualquier ilegalidad, por nimiaqie sea, llega a juzgado, en la derecha, solo a portadas de medios de izquierdas, sin importar lo graves que sean.
StuartMcNight #3 StuartMcNight
#1 Espera que ahora viene @pedrario a ironizar sobre jueces fachas y de como decir la obviedad de que la judicatura española esta podrida es algo de cibervoluntarios como intenta colar en el envio que sigue al tuyo.

Dale tiempo. Que por lo visto no hay suficientes ejemplos de esta justicia doble depende del partido del que seas.
pedrario #4 pedrario
#3 Patético señalamiento y ni idea de la cábala que queréis montar aquí con la gilipollez de que alguien borre una carta de una web. Periodismo de calidad sin duda. Y sin duda muy relacionado con jueces o algo.

En fin, día negro de inspecciones de la OCU, detenciones, y gente del PSOE enviada a juicio y esto es lo que se puede intentar sacar para ocultar. Que triste. Ánimo.
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Es acojonante que todos los días aparecen delitos cometidos por la derechusma y ni un juez hace justicia.
#2 AlexGuevara
Estos son los salvadores de España….cágate lorito
#6 roca
¿A quién se le ocurre dar dinero a VOX?. Hay que ser muy paleto.
#8 omega7767
#6 pues igual que votarlo

y ojo al dato tercer partido más votado en las generales
#7 Suikoden
Si los de Revuelta dicen no tener nada que ver con Vos.
