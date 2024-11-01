Vox borra de su web una carta de Buxadé que ensalzaba a Revuelta y pedía donaciones por la DANA

Vox ha borrado de su web una carta de su eurodiputado y vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé, en la que ensalzaba Revuelta por su labor en la DANA y pedía que desde Europa los apoyasen económicamente. La eliminación de esta carta se da pocos días después de que varios cargos de la organización juvenil vinculada al partido denunciasen a los responsables de la organización por desviar el uso de las donaciones recibidas para los afectados por la DANA, como así lo respalda unos audios publicados por El Plural.
En la izquierda cualquier ilegalidad, por nimiaqie sea, llega a juzgado, en la derecha, solo a portadas de medios de izquierdas, sin importar lo graves que sean.
Dale tiempo. Que por lo visto no hay suficientes ejemplos de esta justicia doble depende del partido del que seas.
En fin, día negro de inspecciones de la OCU, detenciones, y gente del PSOE enviada a juicio y esto es lo que se puede intentar sacar para ocultar. Que triste. Ánimo.
y ojo al dato tercer partido más votado en las generales