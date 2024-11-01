Vox aprovecha el apuñalamiento de una mujer en Esplugues para convocar una protesta en contra de "la violencia importada"

Ante el suceso, el gobierno municipal ha convocado una concentración en frente del Ayuntamiento este lunes a las 18 horas “para expresar el pésame, la solidaridad con las personas afectadas y el rechazo firme a la violencia”. Sin embargo, el Consistorio no ha sido el único que ha organizado un acto para este lunes en la ciudad. También lo ha hecho Vox, que ha convocado una protesta en contra del “terrorismo islamista” y “la violencia importada”, a pesar de todavía no haberse esclarecido los hechos y no conocerse los motivos.