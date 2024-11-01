·
más visitadas
comentarios de esta noticia
2
meneos
21
clics
Voten NO a un Estatuto Marco negociado sin los médicos
El Ministerio de Sanidad ha firmado un Estatuto sanitario sin nosotros. ¿Aprobarán los grupos parlamentarios un texto rechazado por los médicos?
|
etiquetas
:
españa
,
sanidad
,
medicos
,
salud
7 comentarios
ordenados
#3
wictor69
Los sindicatos médicos son unos elitistas que quieren dejar tirados al resto del personal sanitario, tienen razón en temas de jornada pero que para ellos sea una linea roja el tener un marco propio ajeno al resto de sanitarios no es comprensible
4
K
45
#7
manzitor
Les doy la razón en muchas cosas, lo de las guardias creo que no es de recibo en muchos sentidos. Pero hay otras cosas que me huelen regular, a élites y corporativismo, a menosprecio de compañeros...no sé, no tengo una posición clara.
1
K
22
#2
cocolisto
Menudos sinvergüenzas. Ni se os ocurra firmar sin enteraros de que va un movimiento corporativo dirigido por cuatreros de la sanidad.
Veréis que ninguna objeción a la sanidad privada y todas sus reivindicaciones laborales, de horario y condiciones pertenecen a las autonomias.
0
K
20
#4
camvalf
¿Que pasa que en los otros sindicatos no hay médicos? Los que dicen que no son los mismos que no tienen reparos en que en los "UVIS" móviles no tengan que llevar médicos, pero solo a a las que publico general, que cuando llamas a urgencias sea un enfermero el que te diagnostique, etc, etc. En lugar de luchar por la dignidad de la profesión, luchas porque no se les ponga pegas a la sanidad privada, que da igual el puesto que tengas en la publica puedas tener negocios con las privadas y varias cosas más
1
K
20
#1
Ferroviman
Tenemos una constitución rechazada por los vascos y miranos! Cosas de la democracia
1
K
19
#5
camvalf
#1
Con ese comentario creo que no tienes claro lo que es la democracia y tal y tal...
1
K
20
#6
fingulod
#1
Me temo que eso que dices es falso. La provincia con resultado más bajo fue Guipúzcoa, con un 64% de votos apoyando la constitución.
es.wikipedia.org/wiki/Referéndum_para_la_ratificación_de_la_Constitu
www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/documentos/Referendum_1978_Resulta
1
K
19
