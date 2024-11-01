edición general
Von der Leyen trata de arrastrar a Europa al mundo sin reglas de Trump y Putin

La propuesta de la presidenta de la Comisión Europea choca directamente con los tratados fundacionales de la UE y el Tratado de Lisboa, que redefinió que el papel exterior de la Unión Europea “se basará en el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional”

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Entonces ya no nos regimos por los DDHH ni por el derecho internacional??

Jodo y eso que estamos ganando todas las guerras a los 4 tiranos que quedan xD
freeclimb #1 freeclimb
Frente a las posturas defensoras del derecho internacional con las que se han posicionado España, Francia e Italia y contra la guerra de Irán, Von der Leyen asume parte del discurso de Trump y Putin, que solo han traído guerras y destrucción.
Dene #2 Dene *
Urge echar a esta sicópata de cualquier puesto de poder.... y ahora es buen momento. El POSE debería romper cualquier acuerdo que tuviera para poner ahí a ese peligro publico y convencer a su partido europeo.
Enero2025 #4 Enero2025
Sin reglas no, solo con una regla.
freeclimb #5 freeclimb
#4 Defender el capitalismo y los intereses de las grandes empresas.
Huaso #8 Huaso
#5 bueno, creo que se refiere a la de la selva. La del más fuerte. Pero si, en esencia se aplica para defender los intereses de un puñado de privilegiados con mucho dinero.
Cometeunzullo #6 Cometeunzullo
Lo dice una tipa que seguramente exija unos derechos para si misma por ser quien es, tal y como marca la ley.
#9 amusgada
tiene su guasa, porque suelta tales burradas la presi de la Comisión... en una velada dedicada a la única autorizada para ser portavoz de "Defensa" o Política Exterior de toda la UE... y se pasa por el forro de las gónadas a la Kaja pa soltar sus tontás.

Si tanto quiere petróleo ruso y que no haya tontos embargos pos que no los haga y nos deje a los demás en paz en esta escalada militarista, xenófoba y en general muy alejada de lo humanitario Europa.
Iruñakis #7 Iruñakis
Se deberia hacer algo para intentar echa a esta individua de nuestras instituciones, es un caballo de Troya de intereses extraernos al común europeo.
