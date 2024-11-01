Von der Leyen trata de arrastrar a Europa al mundo sin reglas de Trump y Putin

La propuesta de la presidenta de la Comisión Europea choca directamente con los tratados fundacionales de la UE y el Tratado de Lisboa, que redefinió que el papel exterior de la Unión Europea “se basará en el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional”
Jodo y eso que estamos ganando todas las guerras a los 4 tiranos que quedan
Si tanto quiere petróleo ruso y que no haya tontos embargos pos que no los haga y nos deje a los demás en paz en esta escalada militarista, xenófoba y en general muy alejada de lo humanitario Europa.