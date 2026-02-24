Volvo llama a revisión 40.000 EX30 por riesgo de incendio en la batería

No están siendo meses fáciles para Volvo en su ofensiva eléctrica. La buena acogida en la presentación del EX60 se ha visto ensombrecida por los efectos de los aranceles de Europa y Estados Unidos, problemas de software y retrasos varios. Ahora se suma un nuevo frente: una llamada a revisión que afecta a 40.323 unidades del EX30 por posible riesgo de incendio en la batería. El protagonista es el Volvo EX30, el SUV compacto que en su lanzamiento se había convertido en un éxito de ventas, que pronto se desinfló.