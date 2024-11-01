Vodafone encarece sus tarifas por encima del IPC: estos son desde hoy los nuevos precios

El operador rojo ha aparcado en esta ocasión la estrategia de ligar la renovación de sus tarifas a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), que ha cerrado el 2025 con una media del 2,7% frente al incremento porcentual del 3,9% que sufrirán las tarifas de Vodafone. La subida oscila entre uno y cinco euros al mes en función de los servicios contratados. Se trata de una fórmula que puso en marcha la operadora en el año 2023 cuando aún era de propiedad británica de Vodafone Group pero que no convence a los nuevos gestores de Zegona.
| etiquetas: empresas , telecomunicaciones , consumo
Más Disney+, Amazon, filmin y Max. Por la friolera de 57'50 al mes. Cada año les saco algo nuevo, empecé sacándoles packs de televisión, cuando los tenía todos pasé a las plataformas de streaming y cuando tenía todas las que me podían ofrecer empecé a sacar aparatitos, primero un reloj para el móvil y los dos últimos años ,dos móviles. A esta gentuza solo hay que apretarle un poco las tuercas y te dan hasta la escritura de su casa.
Na , es coña.
Tu maravillosa tarifa peca de una cosa, en la fibra, 600 MB es una me...
Ni un solo día sin una buena sarta de gilipolleces.