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Vktor Frankl, filosófo y psiquiatra: 'Nadie tiene derecho de hacer mal aunque hubiera sufrido atroz injusticia'

“Nadie tiene derecho a hacer el mal, aunque se haya sufrido una injusticia atroz” dice en uno de los pasajes de su obra El hombre en busca de sentido. Lo hace precisamente cuando plantea los riesgos psicológicos tras la liberación de los campos nazis. Frankl vivió el horror del Holocausto y perdió a toda su familia, pero considera que el hecho de haber sido víctima no otorga licencia para convertirse en verdugo. El mal, por tanto, no es solo lo que otros hicieron; es también una posibilidad que cada uno debe vigilar en sí mismo.

| etiquetas: víctor frankl , filósofo , étixa , mal , injusticia , holocausto
5 2 0 K 43 Filosofía
2 comentarios
5 2 0 K 43 Filosofía
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Salvo que ya se buscara de antemano utilizar esa atrocidad como catalizador para cometer la tuya propia.
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#1 BoosterFelix *
Hombre, cuando combates el mal estás haciendo el bien. Ya era lo que nos faltaba.
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