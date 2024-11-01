Vivienda y sanidad, las "banderas" de Podemos para las elecciones de Castilla y León

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha explicado, en declaraciones a los medios de información, que, en materia de vivienda su formación lleva años denunciado “la absoluta desidia” de la Junta, ya que “la política de vivienda de Castilla y León se reduce a unas oficinas antiokupas, que no tienen consultas y que han demostrado ser un auténtico ridículo”. El candidato ha defendido un cambio de gobierno y ha sostenido que creen que es posible “desocupar a Mañueco y al PP de la Junta” y ha propuesto medidas..
Por lo menos con Podemos, la ley de limitar la subida de alquiler en Barcelona ha conseguido bajar el alquiler.
Si Podemos promueve la vivienda pública, restricción alquiler turístico y especulación, cosa que no hacen PPSOE ....
Estoy de acuerdo en que no se debe hacer a un propietario de vivienda el responsable de alojar a inquilinos que no pueden pagar el alquiler. Un propietario no debe ser un agente social y también tiene sus derechos.