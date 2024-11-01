edición general
Vivienda y sanidad, las "banderas" de Podemos para las elecciones de Castilla y León

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha explicado, en declaraciones a los medios de información, que, en materia de vivienda su formación lleva años denunciado “la absoluta desidia” de la Junta, ya que “la política de vivienda de Castilla y León se reduce a unas oficinas antiokupas, que no tienen consultas y que han demostrado ser un auténtico ridículo”. El candidato ha defendido un cambio de gobierno y ha sostenido que creen que es posible “desocupar a Mañueco y al PP de la Junta” y ha propuesto medidas..

Enésimo_strike
Vaya, en este envío sí que hay que mantener el titular original
3 K 36
omega7767
pues espero que que el eje central de la campaña sea de verdad en vivienda y sanidad, y no tanto ell@s y minorias sociales.
1 K 14
ddomingo
#3 Pues no se que es peor. Si plan es prohibir desahacios, quitar más garantías a propietarios y en general destrozar el mercado del alquiler.
0 K 10
omega7767
#4 el mercado de alquiler y compra ya está destrozado, marca PPSOE. Es una de los principales preocupaciones de los ciudadanos.

Por lo menos con Podemos, la ley de limitar la subida de alquiler en Barcelona ha conseguido bajar el alquiler.

Si Podemos promueve la vivienda pública, restricción alquiler turístico y especulación, cosa que no hacen PPSOE ....

Estoy de acuerdo en que no se debe hacer a un propietario de vivienda el responsable de alojar a inquilinos que no pueden pagar el alquiler. Un propietario no debe ser un agente social y también tiene sus derechos.
0 K 11
Jaime131
Van a tomar la vivienda y la sanidad por asalto.
0 K 10
PeloPene
Spam de chepemos
0 K 6

