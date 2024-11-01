Vivienda y sanidad, las "banderas" de Podemos para las elecciones de Castilla y León

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha explicado, en declaraciones a los medios de información, que, en materia de vivienda su formación lleva años denunciado “la absoluta desidia” de la Junta, ya que “la política de vivienda de Castilla y León se reduce a unas oficinas antiokupas, que no tienen consultas y que han demostrado ser un auténtico ridículo”. El candidato ha defendido un cambio de gobierno y ha sostenido que creen que es posible “desocupar a Mañueco y al PP de la Junta” y ha propuesto medidas..