3
meneos
12
clics
Vivienda excluye de los nuevos alquileres asequibles a los ingresos inferiores a 16.800 euros
[ACCESIBLE EN MODO LECTURA]
El Ministerio de Vivienda pone en marcha una nueva empresa pública de vivienda, con alquileres asequibles a 75 años y para rentas comprendidas entre 2 y 7'5 veces el IPREM
|
etiquetas
:
vivienda
,
psoe
2
1
2
K
19
actualidad
#1
YSiguesLeyendo
*
excluye de los alquileres asequibles a los hogares con ingresos por debajo de los 16.800 euros e incluye a los que reciben hasta 63.000 euros (...) El hecho de que excluya a los hogares con salarios más bajos, según el ministerio, es porque ya disponen de viviendas sociales.
solidez facial on fire!
2
K
41
#2
Martillo_de_Herejes
#1
No sea que los inquilinos no puedan pagar la renta y el ministerio se vea obligado a enseñar la patita.... viviendas sociales, dicen.
1
K
25
#5
Ovlak
No sé de qué te sorprendes. En las CCAA tienen también distintos baremos de renta para acceder a vivienda protegida y generalmente incluyendo un mínimo.
1
K
17
#6
rendri
Ni estando en el paro se cobra eso. De verdad que motivan que la gente trabaje en negro para acceder a este tipo de ayudas
0
K
12
#3
mikhailkalinin
Su cara es una demo de materiales de construcción.
0
K
9
#4
Martillo_de_Herejes
A ver qué tienen preparado para explicar que un tipo que gana 60.000 euros al año puede acceder a estos alquileres, pero al mismo tiempo se le considera renta alta a efectos del IRPF.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
