Vivienda excluye de los nuevos alquileres asequibles a los ingresos inferiores a 16.800 euros

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] El Ministerio de Vivienda pone en marcha una nueva empresa pública de vivienda, con alquileres asequibles a 75 años y para rentas comprendidas entre 2 y 7'5 veces el IPREM

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
excluye de los alquileres asequibles a los hogares con ingresos por debajo de los 16.800 euros e incluye a los que reciben hasta 63.000 euros (...) El hecho de que excluya a los hogares con salarios más bajos, según el ministerio, es porque ya disponen de viviendas sociales. solidez facial on fire!
2 K 41
#2 Martillo_de_Herejes
#1 No sea que los inquilinos no puedan pagar la renta y el ministerio se vea obligado a enseñar la patita.... viviendas sociales, dicen.
1 K 25
Ovlak #5 Ovlak
No sé de qué te sorprendes. En las CCAA tienen también distintos baremos de renta para acceder a vivienda protegida y generalmente incluyendo un mínimo.
1 K 17
rendri #6 rendri
Ni estando en el paro se cobra eso. De verdad que motivan que la gente trabaje en negro para acceder a este tipo de ayudas
0 K 12
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Su cara es una demo de materiales de construcción.
0 K 9
#4 Martillo_de_Herejes
A ver qué tienen preparado para explicar que un tipo que gana 60.000 euros al año puede acceder a estos alquileres, pero al mismo tiempo se le considera renta alta a efectos del IRPF.
0 K 7

