La vivienda, el clima político y la inmigración, los principales problemas para más de la mitad de los españoles

La vivienda se consolida como la principal preocupación de los españoles: el 30,7% la señala como su mayor problema. A continuación, el clima político inquieta al 17,3% de los ciudadanos, prácticamente en el mismo nivel que la inmigración, que encabeza la lista de preocupaciones para el 16,5%, según la última encuesta del Instituto DYM. En conjunto, estas tres cuestiones concentran la inquietud del 64,5% de los encuestados. Por detrás, un 32,1% sitúa en primer plano la economía, el empleo, la sanidad y la educación.
Quiero decir si vives en Madrid o Barcelona, quizá te ha atracado algún moro y tienes traumita, pero fuera de eso...
La inmigración que realmente está afectando a la vida de muchos españoles es inmigración adinerada que está reduciendo la oferta inmobiliaria a golpe de talonario, pero entiendo que no es esa la inmigración a la que se refieren, no?