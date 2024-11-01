La vivienda, el clima político y la inmigración, los principales problemas para más de la mitad de los españoles

La vivienda se consolida como la principal preocupación de los españoles: el 30,7% la señala como su mayor problema. A continuación, el clima político inquieta al 17,3% de los ciudadanos, prácticamente en el mismo nivel que la inmigración, que encabeza la lista de preocupaciones para el 16,5%, según la última encuesta del Instituto DYM. En conjunto, estas tres cuestiones concentran la inquietud del 64,5% de los encuestados. Por detrás, un 32,1% sitúa en primer plano la economía, el empleo, la sanidad y la educación.