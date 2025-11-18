La vivienda asequible corre peligro de extinción en España: solo 3 de cada 10 pisos cuestan menos de 150.000 euros

Las viviendas a precio asequible están desapareciendo del mercado inmobiliarios español lastradas por la escasa oferta y el incremento de la demanda que ha disparado los precios. A nivel nacional, solo el 29,58% de las viviendas en venta cuesten menos de 150.000 euros, mientras que un 22,76% superan los 500.000 euros, según recoge un estudio elaborado por pisos.com. Estas diferencias presentan una polarización en función de la zona geográfica en la que se encuentren las viviendas.