10
meneos
18
clics
La vivienda de alquiler se dispara en Canarias: arrendar un piso cuesta un 56% más que hace cuatro años
El mercado sigue acumulando máximos históricos y van cuatro en lo que va de 2025
etiquetas
canarias
alquiler
actualidad
5 comentarios
relacionadas
#5
Dragstat
Esto de la vivienda es el típico evento histórico que cuando lo lees en los libros de historia no te puedes creer que los dirigentes de la época viviesen tan en la inopia y que no fuesen capaces de unir los puntos para preveer lo que vino después.
0
K
20
#1
alfre2
Al menos los salarios se han disparado más de un 90% en ese mismo periodo.
Oh, wait,…
0
K
12
#2
mikhailkalinin
Hay que liberar más suelo. Me lo ha dicho Rallo.
0
K
9
#3
Borgiano
El cobete de Pedro
0
K
8
#4
oceanon3d
#3
CC más PP... No confundas.
El 90% del peso de la vivienda está en manos de la comunidades.
Así que quítate la careta del PP un rato y habla en propiedad.
1
K
28
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
