La vivienda de alquiler asequible de Ayuso tiene que anunciarse en Idealista ante la falta de inquilinos

Alguien busca piso de alquiler en San Sebastián de Los Reyes. Uno de obra nueva y no más de tres habitaciones. El portal Idealista ofrece por 1.284 euros al mes un bonito piso de 85 metros cuadrados en una urbanización en la Avenida Arribes del Duero, en San Sebastián de los Reyes.

Barney_77
Me he dado cuenta de que es muro de pago, pero aqui esta el texto de la noticia:

Alguien busca piso de alquiler en San Sebastián de Los Reyes. Uno de obra nueva y no más de tres habitaciones. El portal Idealista ofrece por 1.284 euros al mes un bonito piso de 85 metros cuadrados en una urbanización en la Avenida Arribes del Duero, en San Sebastián de los Reyes. A esa oferta han llegado otros 62.780 interesados más, según los propios datos del portal inmobiliario, de los que 5.833 lo guardaron…   » ver todo el comentario
Antipalancas21
#2 Cambiando el modo lectura te saltas el muro de pago
strike5000
#2 A mí me la ha abierto sin problemas.  media
Barney_77
1284 euros de alquiler no es ni asequible ni aceptable para un plan de vivienda publica que merezca ese nombre.
SeñorPresunciones
Se cagan encima de nosotros y hay que decir que nos tiran barras de pan...
