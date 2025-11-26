La vivienda de alquiler asequible de Ayuso tiene que anunciarse en Idealista ante la falta de inquilinos

Alguien busca piso de alquiler en San Sebastián de Los Reyes. Uno de obra nueva y no más de tres habitaciones. El portal Idealista ofrece por 1.284 euros al mes un bonito piso de 85 metros cuadrados en una urbanización en la Avenida Arribes del Duero, en San Sebastián de los Reyes.
| etiquetas: vivienda de alquiler publica , ayuso , idealista
Alguien busca piso de alquiler en San Sebastián de Los Reyes. Uno de obra nueva y no más de tres habitaciones. El portal Idealista ofrece por 1.284 euros al mes un bonito piso de 85 metros cuadrados en una urbanización en la Avenida Arribes del Duero, en San Sebastián de los Reyes. A esa oferta han llegado otros 62.780 interesados más, según los propios datos del portal inmobiliario, de los que 5.833 lo guardaron…