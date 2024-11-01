Vito Quiles le suelta la mano a Alvise y confiesa que le pagan la "gira del odio"  

En una reciente entrevista que le hizo David Santos, Vito Quiles le suelta la mano a su amigo Alvise Pérez y su partido SALF. Dice sentirse arrepentido de haber participado en las listas y desilusionado por la forma de hacer las cosas, que han utilizado su participación en la agrupación para despretigiarlo y por las acusaciones de corrupción. Aunque siguen siendo amigos, él cree en los dos partidos grandes para ir contra Sánchez. Luego habla del motivo para suspender su Gira del Odio, y defiende a Díaz Ayuso.
Esta gentuza no tiene principios, solo atienden al dinero, y si se tienen que cepillar hasta a su familia, ni lo dudan. La historia siempre los pone en su sitio.
Cuando acepte y empiece, le decimos que es en salario emocional.