Vito Quiles le suelta la mano a Alvise y confiesa que le pagan la "gira del odio"  

En una reciente entrevista que le hizo David Santos, Vito Quiles le suelta la mano a su amigo Alvise Pérez y su partido SALF. Dice sentirse arrepentido de haber participado en las listas y desilusionado por la forma de hacer las cosas, que han utilizado su participación en la agrupación para despretigiarlo y por las acusaciones de corrupción. Aunque siguen siendo amigos, él cree en los dos partidos grandes para ir contra Sánchez. Luego habla del motivo para suspender su Gira del Odio, y defiende a Díaz Ayuso.

obmultimedia #1 obmultimedia
Por dinero hace lo que sea.
DaniTC #6 DaniTC
#4 yo soy más de "quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija"

Olepoint #3 Olepoint
Un crowdfunding y conseguimos que este tipejo haga campaña por Podemos. :troll:

Esta gentuza no tiene principios, solo atienden al dinero, y si se tienen que cepillar hasta a su familia, ni lo dudan. La historia siempre los pone en su sitio.
#7 MPPC
#3 Ojalá fuera cierto, si contamos los hdp que se han ido de rositas frente a los que han pagado, perdemos de goleada.
Arzak_ #2 Arzak_
Cuando el barco se unde....
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Deberíamos mandarle un mail ofreciendo un millón de euros al año a su persona si cambian el target, y cambia de bando defendiendo a podemitas y cosas así.

Cuando acepte y empiece, le decimos que es en salario emocional.
