El “visto” ya no será indiferente: WhatsApp probará una forma de castigar a quienes insisten sin respuesta

Nuevo límite de mensajes. Según ha confirmado la compañía, está probando una función que restringe cuántos mensajes pueden enviarse a contactos que no contestan. En la práctica, esto significa que tanto usuarios como empresas tendrán un número máximo mensual de intentos antes de quedarse sin posibilidad de seguir escribiendo. El contador solo se reinicia cuando el destinatario responde. Con ello, WhatsApp busca frenar el spam sin afectar a las conversaciones personales habituales.
| etiquetas: , whatsapp , probará , castigar