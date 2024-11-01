edición general
El “visto” ya no será indiferente: WhatsApp probará una forma de castigar a quienes insisten sin respuesta

Nuevo límite de mensajes. Según ha confirmado la compañía, está probando una función que restringe cuántos mensajes pueden enviarse a contactos que no contestan. En la práctica, esto significa que tanto usuarios como empresas tendrán un número máximo mensual de intentos antes de quedarse sin posibilidad de seguir escribiendo. El contador solo se reinicia cuando el destinatario responde. Con ello, WhatsApp busca frenar el spam sin afectar a las conversaciones personales habituales.

#1 JavierLaig
Coñe pues a mi familia le va a saltar que estamos spameando a mi hermana xD
DDJ #3 DDJ
#1 Pues se va a ver obligada a decir al menos "vale" de vez en cuando o tendréis que asumir que esa hermana pasa de ustedes de verdad :-D
ChatGPT #2 ChatGPT
El contador solo se reinicia cuando el destinatario conteste, o cuando compres más tokens de WhatsApp pro. Verás
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
Por mí, que cierren esa mierd*.
