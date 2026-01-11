edición general
Del visón europeo al urogallo cantábrico: las nueve especies en situación crítica en España cuya conservación es clave para evitar su extinción

El cambio climático, la degradación de los hábitats o la introducción de especies invasoras suponen un serio problema para la biodiversidad en el país. España, al igual que ocurre en la mayoría de regiones de todo el mundo, enfrenta un serio problema en su biodiversidad. Con más de 200 especies, subespecies y poblaciones en peligro de extinción y otras cerca de 140 bajo la categoría “vulnerable”, el país corre el riesgo de perder uno de sus tesoros más valiosos: su flora y su fauna.

Desde 2018 forman parte de esta lista siete taxones: la jara de Cartagena, el alcaudón chico, la margaritona o náyade auriculada, la cerceta pardilla, el visón europeo, la nacra común y el urogallo cantábrico; en mayo de 2025 se aprobó la inclusión de dos más, la focha moruna y el desmán ibérico.
