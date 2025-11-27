El virus de la gripe aviar podría provocar una pandemia peor que la COVID si muta

El virus de la gripe aviar que se ha estado propagando entre aves silvestres, aves de corral y mamíferos podría provocar una pandemia peor que la COVID-19 si muta y se transmite entre humanos, según ha declarado el director del centro de infecciones respiratorias del Instituto Pasteur de Francia. [eng]
| etiquetas: gripe , covid , aviar , salud
Podría...
El Instituto Pasteur fue uno de los primeros laboratorios europeos en desarrollar y compartir pruebas de detección de la COVID-19, poniendo los protocolos a disposición de la Organización… » ver todo el comentario
Alguien tiene algún dato concreto sobre medidas que estén tomando ahora los gobiernos para prevenir epidemias, y que abra del COVID no se tomasen? Venía brutal algo como sociedad? (mágicos aparte, claro...)