El virus de la gripe aviar podría provocar una pandemia peor que la COVID si muta

El virus de la gripe aviar que se ha estado propagando entre aves silvestres, aves de corral y mamíferos podría provocar una pandemia peor que la COVID-19 si muta y se transmite entre humanos, según ha declarado el director del centro de infecciones respiratorias del Instituto Pasteur de Francia. [eng]

#7 Luiskelele
Y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta.
sotillo #9 sotillo
#7 Mejor mirar China que estos de bicicletas saben la hostia
Tarod #6 Tarod
Si muta...
Podría...
Veelicus #8 Veelicus
#6 el tema es que es algo que pasara, ojala que sea en siglos, pero con la cantidad de humanos que somos y de aves que hay y las iteraciones que se dan, es cuestion de probabilidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
"«Lo que tememos es que el virus se adapte a los mamíferos, y en particular a los seres humanos, y sea capaz de transmitirse entre personas, convirtiéndose así en un virus pandémico», declaró a Reuters Marie-Anne Rameix-Welti, directora médica del centro de infecciones respiratorias del Instituto Pasteur.
El Instituto Pasteur fue uno de los primeros laboratorios europeos en desarrollar y compartir pruebas de detección de la COVID-19, poniendo los protocolos a disposición de la Organización…   » ver todo el comentario
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Noto que vas ampliando el abanico de las causas del próximo HOLOCAUSTOORRLL.
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
Igual habria que cambiar el "si muta" por "cuando mute"...
calde #3 calde
Quién se imagina una segunda epidemia tipo COVID? :-S

Alguien tiene algún dato concreto sobre medidas que estén tomando ahora los gobiernos para prevenir epidemias, y que abra del COVID no se tomasen? Venía brutal algo como sociedad? (mágicos aparte, claro...)
Jakeukalane #5 Jakeukalane
#3 nos caería con los voxetarras hijos de puta en el gobierno...
calde #13 calde *
#5 Esperemos que no. Lo de que gobierne vox, me refiero. Sería más grave que la pandemia, de lejos. Implicaría seguir el camino de decadencia de EEUU... :-S
Shuquel #11 Shuquel
Las pandemias de gripe siempre han sido peores que las de coronavirus
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Bien, necesito más chips en vena que me va mal el 5G
#12 Ganpalo
Sacariamos las cacerolas para espantarlas y llamaríamos a Simón para formar de nuevo al comité de ejpertos.
