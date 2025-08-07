Virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia

Es un arbovirus, un virus transmitido a los seres humanos a través de la picadura de artrópodos, en este caso, mosquitos infectados. El virus de Chikungunya es una enfermedad infecciosa que ha ganado notoriedad global en las últimas décadas debido a su rápida expansión y a los síntomas debilitantes que provoca. Su nombre, derivado de la lengua africana Makonde, significa "doblarse" o "retorcerse", una descripción gráfica y precisa del dolor articular severo que sufren los afectados, obligándolos a adoptar posturas encorvadas.
Fiebre alta y repentina, que puede superar los 39 °C. Un dolor en las articulaciones (artralgia) de intensidad severa, que a menudo se describe como incapacitante. Este dolor afecta principalmente a las articulaciones más pequeñas de manos, muñecas, tobillos y pies, aunque también puede presentarse en rodillas y hombros, y suele ser simétrico.
Actualmente, no existe un tratamiento antiviral específico para curar la infección por Chikungunya, ni tampoco una vacuna para prevenirla. Por lo tanto, el manejo de la enfermedad se centra exclusivamente en el alivio de los síntomas. Las recomendaciones médicas incluyen:
Reposo absoluto para ayudar al cuerpo a recuperarse.
Hidratación abundante con
• Mortalidad: Muy baja (menos del 1%), pero puede ser grave en:
• Personas mayores
• Bebés recién nacidos
• Personas con enfermedades crónicas