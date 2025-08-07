Virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia

Es un arbovirus, un virus transmitido a los seres humanos a través de la picadura de artrópodos, en este caso, mosquitos infectados. El virus de Chikungunya es una enfermedad infecciosa que ha ganado notoriedad global en las últimas décadas debido a su rápida expansión y a los síntomas debilitantes que provoca. Su nombre, derivado de la lengua africana Makonde, significa "doblarse" o "retorcerse", una descripción gráfica y precisa del dolor articular severo que sufren los afectados, obligándolos a adoptar posturas encorvadas.