Violento operativo de ICE dentro de un hogar de Oregon: “¡Manos arriba!”

Ricki Ruiz, representante estatal de Gresham, Oregon, declaró que la grabación muestra cómo los agentes de ICE, al no encontrar a la persona que buscan en un operativo, terminan arrestando a quienes no están involucrados. “El señor Israel no vivía allí, pero de todos modos se llevaron a dos personas, sin importar que no tenían orden”, remarcó Ruiz. Al momento de esta publicación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no se había pronunciado respecto al caso.

SeñorPresunciones
Es muy heavy, tirar la puerta en cualquier lado y entran apuntando a mujeres y niños. A quién se ponga por delante lo hostian y pal furgón, deportado a saber dónde y desaparecido.

Ni los putos talibán actúan así.
Verdaderofalso
#1 tengo curiosidad… iban debidamente identificados y con la cara descubierta??

Porque parece que estén jugando a los dados
Dene
La gestapo de Donald
rogerius
#2 La gestapo va a destajo.
elGude
Es lo que han votado y espero que dentro de poco, establezca el día de purga.
SeñorPresunciones
#5 Y el derecho civil de la Cúpula del Trueno. Para resolver cualquier problema... ¡Dos hombres entran, uno sale!
LoboAsustado
#6 O mujeres
Cehona
¿No vale decir ¡¡Que soy compañero, coño!! ?
