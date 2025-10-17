Violento operativo de ICE dentro de un hogar de Oregon: “¡Manos arriba!”  

Ricki Ruiz, representante estatal de Gresham, Oregon, declaró que la grabación muestra cómo los agentes de ICE, al no encontrar a la persona que buscan en un operativo, terminan arrestando a quienes no están involucrados. “El señor Israel no vivía allí, pero de todos modos se llevaron a dos personas, sin importar que no tenían orden”, remarcó Ruiz. Al momento de esta publicación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no se había pronunciado respecto al caso.