La violencia de la Transición en el banquillo: la familia de Teófilo del Valle busca justicia medio siglo después

El joven trabajador, asesinado por la Policía el 24 de febrero de 1976 durante las protestas del zapato alicantino, fue la primera víctima mortal de la Transición, tres meses después de la muerte de Franco. Los próximos 17 y 19 de noviembre están citados a declarar en el juicio por su asesinato el exministro franquista Rodolfo Martín Villa y el policía que le disparó, Daniel Aroca del Rey. El casco viejo de Elda. Eran ya cerca de las 11 y media. Teófilo, un joven trabajador del sector de la piel, se ha quedado solo. Le persigue un policía..