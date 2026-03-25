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La violencia del mundo ‘incel’ golpea de nuevo a las aulas mexicanas
Un adolescente mata a tiros a dos maestras en Michoacán en un ataque directo tras difundir mensajes misóginos en las redes sociales
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machismo
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incel
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méxico
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#1
Supercinexin
*
Todos los mensajes de odio, los chistes graciosos de odio y los discursos de odio, acaban en odio.
5
K
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#3
Meneador_Compulsivo
*
Michoacán un estado con 2.47 homicidios diarios donde en octubre un joven mató a un compañero y otro de 17 se cargó a un alcalde .. pero para el país es cosa de la violencia incel y los comentarios misóginos
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#4
DaniTC
#3
es lo que tiene la supuesta "igualdad" del feminismo
2
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#5
Cuñado
#3
Menuda gilipollez. Una noticia sobre pollaheridas asesinos significa que otros episodios de violencia
para el país es cosa de la violencia incel y los comentarios misóginos
Tapaos un poco. Que dais penita.
2
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#6
KoLoRo
#5
Que pollaheridas ni ostias... osease, ves super mal que meta mensajes misoginos pero no que con 15 putos años tenga un AR-15.
Ah pos muy bien
1
K
-1
#7
Cuñado
#6
Mira a ver que no te esté dando un ictus.
Publicó en sus redes sociales un mensaje: “Hoy es el día”. Después compartió en Instagram un video con referencias al odio hacia las mujeres y los tiroteos
escolares
1
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#9
KoLoRo
#7
Y que tiene que ver eso con lo que estoy diciendo?
Osease, ves totalmente normal que un crio de 15 años tenga un rifle, pero te espantas y pones el grito en el cielo por mensajes de odio a las mujeres. Como si son a sus padres, o hermanos, o amigos, o su jefe o quien cojones sea.
Lee, 15 putos años y acceso a un rifle.
0
K
8
#2
KoLoRo
Nueve horas antes del ataque, Osmer H., de 15 años, se grabó frente al espejo vestido de negro con un fusil AR-15 en mano.
- 15 Años
- Fusil AR-15
Y lo preocupante son los comentarios misoginos y no el porque, un niño de 15 años tiene un puto fusil AR-15
Sin contar eso de la salud mental y esas cosillas... y no puedo comentar más, por que es muro de pago.
2
K
18
#8
mis_cojones_en_bata
Incels apoyándose y defendiéndose entre ellos.
Todo bien en mnm.
1
K
2
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9
comentarios)
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Tapaos un poco. Que dais penita.
Ah pos muy bien
Publicó en sus redes sociales un mensaje: “Hoy es el día”. Después compartió en Instagram un video con referencias al odio hacia las mujeres y los tiroteos escolares
Osease, ves totalmente normal que un crio de 15 años tenga un rifle, pero te espantas y pones el grito en el cielo por mensajes de odio a las mujeres. Como si son a sus padres, o hermanos, o amigos, o su jefe o quien cojones sea.
Lee, 15 putos años y acceso a un rifle.
- 15 Años
- Fusil AR-15
Y lo preocupante son los comentarios misoginos y no el porque, un niño de 15 años tiene un puto fusil AR-15
Sin contar eso de la salud mental y esas cosillas... y no puedo comentar más, por que es muro de pago.
Todo bien en mnm.