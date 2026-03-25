edición general
18 meneos
42 clics
La violencia del mundo ‘incel’ golpea de nuevo a las aulas mexicanas

La violencia del mundo ‘incel’ golpea de nuevo a las aulas mexicanas

Un adolescente mata a tiros a dos maestras en Michoacán en un ataque directo tras difundir mensajes misóginos en las redes sociales

| etiquetas: machismo , incel , méxico , ataca , mata , asesina , profesoras
15 3 4 K 75 actualidad
9 comentarios
15 3 4 K 75 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin *
Todos los mensajes de odio, los chistes graciosos de odio y los discursos de odio, acaban en odio.
5 K 65
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo *
Michoacán un estado con 2.47 homicidios diarios donde en octubre un joven mató a un compañero y otro de 17 se cargó a un alcalde .. pero para el país es cosa de la violencia incel y los comentarios misóginos :hug:
6 K 40
DaniTC #4 DaniTC
#3 es lo que tiene la supuesta "igualdad" del feminismo :shit:
2 K -7
Cuñado #5 Cuñado
#3 Menuda gilipollez. Una noticia sobre pollaheridas asesinos significa que otros episodios de violencia para el país es cosa de la violencia incel y los comentarios misóginos :palm:

Tapaos un poco. Que dais penita.
2 K 40
KoLoRo #6 KoLoRo
#5 Que pollaheridas ni ostias... osease, ves super mal que meta mensajes misoginos pero no que con 15 putos años tenga un AR-15.

Ah pos muy bien xD
1 K -1
Cuñado #7 Cuñado
#6 Mira a ver que no te esté dando un ictus.

Publicó en sus redes sociales un mensaje: “Hoy es el día”. Después compartió en Instagram un video con referencias al odio hacia las mujeres y los tiroteos escolares
1 K 20
KoLoRo #9 KoLoRo
#7 Y que tiene que ver eso con lo que estoy diciendo?

Osease, ves totalmente normal que un crio de 15 años tenga un rifle, pero te espantas y pones el grito en el cielo por mensajes de odio a las mujeres. Como si son a sus padres, o hermanos, o amigos, o su jefe o quien cojones sea.

Lee, 15 putos años y acceso a un rifle.
0 K 8
KoLoRo #2 KoLoRo
Nueve horas antes del ataque, Osmer H., de 15 años, se grabó frente al espejo vestido de negro con un fusil AR-15 en mano.
- 15 Años
- Fusil AR-15

Y lo preocupante son los comentarios misoginos y no el porque, un niño de 15 años tiene un puto fusil AR-15 :shit: :shit:

Sin contar eso de la salud mental y esas cosillas... y no puedo comentar más, por que es muro de pago.
2 K 18
mis_cojones_en_bata #8 mis_cojones_en_bata
Incels apoyándose y defendiéndose entre ellos.

Todo bien en mnm.
1 K 2

menéame