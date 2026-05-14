·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9824
clics
La izquierda tiene que despertar (por el bien del mundo)
5917
clics
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
6016
clics
La empresa china de robótica Unitree ha presentado su primer prototipo de robot mecha, el GD01
4607
clics
Deus Ex Machina
5691
clics
Desfile ejército de India (2026) - Motos de la muerte | Noticias ilustradas
más votadas
760
Renfe acredita que Vito Quiles se 'coló' en sus trenes al menos 17 veces en año y medio
470
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
638
Un tribunal de EE.UU. suspende las sanciones de Trump contra Francesca Albanese
545
De “ni un euro de dinero público” a un agujero de 180 millones: la Cámara de Cuentas dinamita el relato del PP de La Nueva Romareda
526
El Congreso suspende cautelarmente las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
1
clics
La violencia de extrema derecha aumenta y se expande por el mundo, según un informe
Un observatorio español de estudios sobre terrorismo documenta 190 incidentes en 15 países en 2025, un 33,8% más que el año anterior. Estados Unidos es el “epicentro global” del fenómeno ultra
|
etiquetas
:
extremaderecha
,
nazis
,
violencia
3
1
1
K
47
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
1
K
47
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
veratus_62d669b4227f8
Pero el problema son los "Antifas".
4
K
75
#1
Priorat
La violencia se expande para satisfacer las necesidades de una violencia en expansión.
1
K
19
#3
MiguelDeUnamano
Por poner un ejemplo de hoy mismo:
Hasta 400 nazis incendian un albergue para solicitantes de asilo en Países Bajos con 15 refugiados dentro
www.meneame.net/story/violencia-extrema-derecha-aumenta-expande-mundo-
0
K
15
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/violencia-extrema-derecha-aumenta-expande-mundo-