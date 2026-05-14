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La violencia de extrema derecha aumenta y se expande por el mundo, según un informe

Un observatorio español de estudios sobre terrorismo documenta 190 incidentes en 15 países en 2025, un 33,8% más que el año anterior. Estados Unidos es el “epicentro global” del fenómeno ultra

| etiquetas: extremaderecha , nazis , violencia
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3 comentarios
3 1 1 K 47 actualidad
#2 veratus_62d669b4227f8
Pero el problema son los "Antifas".
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Priorat #1 Priorat
La violencia se expande para satisfacer las necesidades de una violencia en expansión.
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Por poner un ejemplo de hoy mismo: Hasta 400 nazis incendian un albergue para solicitantes de asilo en Países Bajos con 15 refugiados dentro

www.meneame.net/story/violencia-extrema-derecha-aumenta-expande-mundo-
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