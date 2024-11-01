Alemania: redadas contra grupos juveniles de extrema derecha

Las autoridades alemanas investigan a dos organizaciones juveniles extremistas por ataques contra grupos de izquierda y otras personas. Alemania considera que el extremismo de extrema derecha es la amenaza de seguridad más grave que enfrenta el país, superior a la que representan los grupos yihadistas.
| etiquetas: extrema derecha , alemania , radicales , nazis , neonazis , policía , amenaza
Curiosamente, a esa misma conclusión llegó, hace ya unos cuantos años, el FBI.
Persiguen a los nazis antiguos porque dan mala prensa, pero el nazismo reciente se la pone gorda.