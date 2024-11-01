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Alemania: redadas contra grupos juveniles de extrema derecha

Las autoridades alemanas investigan a dos organizaciones juveniles extremistas por ataques contra grupos de izquierda y otras personas. Alemania considera que el extremismo de extrema derecha es la amenaza de seguridad más grave que enfrenta el país, superior a la que representan los grupos yihadistas.

| etiquetas: extrema derecha , alemania , radicales , nazis , neonazis , policía , amenaza
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4 comentarios
10 2 0 K 133 actualidad
Cuñado #2 Cuñado
Alemania considera que el extremismo de extrema derecha es la amenaza de seguridad más grave que enfrenta el país

Curiosamente, a esa misma conclusión llegó, hace ya unos cuantos años, el FBI.

 media
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#1 Albarkas
Les investigan. Pero con poquitas ganas...
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letra #3 letra
Igualito que aquí con un gobierno "socialista"...
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Graffin #4 Graffin
#3 Lo de Alemania es un paripé.
Persiguen a los nazis antiguos porque dan mala prensa, pero el nazismo reciente se la pone gorda.
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menéame