Villarejo niega haber trabajado por encargo para López Madrid contra la doctora Pinto: "Me utilizó como psiquiatra"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha negado la mayor desde el banquillo de los acusados ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por cohecho en relación al presunto encargo del empresario Javier López Madrid para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto. "No ha habido nada de nada", ha asegurado, para apuntar: "Me utilizó como psiquiatra".
| etiquetas: villarejo , lópez-madrid , corrupción , madrid
López Madrid, el compiyogui que susurraba a los contestadores.
1) José Manuel Villarejo
- Ex-comisario de la Policía Nacional conocido por sus contactos y actividades de inteligencia paralela. Su implicación judicial arranca con la Operación Tándem (2017).
- Desde entonces ha estado en decenas de piezas separadas, con causas por delitos como revelación de secretos, cohecho, blanqueo y organización criminal.
- Fue condenado en 2023 a 19 años de prisión en varias piezas (Iron, Land, Pintor), aunque no… » ver todo el comentario