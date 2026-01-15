edición general
Villarejo niega haber trabajado por encargo para López Madrid contra la doctora Pinto: "Me utilizó como psiquiatra"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha negado la mayor desde el banquillo de los acusados ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por cohecho en relación al presunto encargo del empresario Javier López Madrid para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto. "No ha habido nada de nada", ha asegurado, para apuntar: "Me utilizó como psiquiatra".

9 comentarios
#7 Marisadoro
"Había numerosísimas llamadas (de López Madrid a Villarejo), pero nadie dice que esas llamadas, la inmensa mayoría, serían del contestador automático."

López Madrid, el compiyogui que susurraba a los contestadores.
1 K 27
makinavaja #8 makinavaja
#7 Habría que decirles que los contestadores automáticos hace muuuuuuuuchos años que ya no se utilizan... :-D :-D :-D :-D
0 K 12
#1 jorgeesc
y como psiquiatra suyo decidí acuchillarla en un parking en presencia de su hijo pequeño para que no hablara.
1 K 21
berkut #4 berkut
#1 Sería más bien neurocirujano, no?
1 K 20
#6 jorgeesc
#4 sí, este opera en calidad de psiquiatra...
0 K 9
pepel #2 pepel
Polipsiquiatría.
0 K 19
pitercio #9 pitercio
Claro, muy congruente todo. Tendría que haber un agravante por mofarse del universo.
0 K 18
#3 grisgoblin *
Quién es quién y por qué lleva tantos años

1) José Manuel Villarejo
- Ex-comisario de la Policía Nacional conocido por sus contactos y actividades de inteligencia paralela. Su implicación judicial arranca con la Operación Tándem (2017).
- Desde entonces ha estado en decenas de piezas separadas, con causas por delitos como revelación de secretos, cohecho, blanqueo y organización criminal.
- Fue condenado en 2023 a 19 años de prisión en varias piezas (Iron, Land, Pintor), aunque no…   » ver todo el comentario
1 K 17
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Creo que para ejercer como psiquiatra debes estar colegiado, en es caso y si no lo está entonces acaba de confesar haber cometido un delito penal de intrusismo profesional.
0 K 12

