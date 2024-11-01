edición general
Villanueva del Trabuco se convierte en trending topic por una polémica conferencia sobre el “capitalismo del arcoíris”

Una conferencia organizada por el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco ha desatado un intenso debate en redes sociales, convirtiéndose en trending topic en Twitter durante casi dos días. El motivo: el análisis del filósofo y antropólogo Simón Cano Le Tiec en el que se aborda el “capitalismo del arcoíris”, entre otras cosas.

Apotropeo
Pues, a pesad de llevar falda, no se le ve el trabuco
obmultimedia
#1 Agatha Ruiz de La Prada ha ido al gym y se ha metido esteroides.
Jonesy
Es trabuqueño, dice otra noticia.
Jonesy
Trabuqueña, perdón! Nos cuesta y lo siento.
StuartMcNight
#3 ¿Por qué trabuqueña?

Con todo el dramita que montamos porque una persona trans escoja el pronombre que quiere… y ahora que tenemos a un tío que se identifica como tío pero que lleva falda… ya se lo queremos cambiar a toda prisa.
