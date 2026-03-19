edición general
16 meneos
22 clics
Viktor Orbán señala a los tres «perros de la guerra» que se benefician de cada conflicto bélico. Las grandes corporaciones: fabricantes de armas, empresas energéticas y bancos

Viktor Orbán señala a los tres «perros de la guerra» que se benefician de cada conflicto bélico. Las grandes corporaciones: fabricantes de armas, empresas energéticas y bancos

"Estas tres grandes fuerzas —las fábricas de armas, las empresas energéticas y los bancos— son las que empujan la guerra desde atrás", declaró Orbán, haciendo alusión a una cita de Shakespeare. "De los perros de la guerra, los que ladran más fuerte son los fabricantes de armas", aseguró. Los banqueros son quienes siempre ganan más con las guerras, porque los gobiernos nunca tienen suficiente dinero, por lo que antes o después aparecen los préstamos de guerra, que si no se devuelven, se pagarán como esclavos de la deuda.

| etiquetas: orbán , hungría , guerra , arma , conflicto , energía , banco
13 3 0 K 101 actualidad
10 comentarios
13 3 0 K 101 actualidad
Comentarios destacados:    
JuanCarVen #1 JuanCarVen
Le ha dado un ataque de sinceridad a este hombre.
5 K 63
#7 Suleiman
Aquí tuvimos la banca March....
1 K 30
F_Grimes #2 F_Grimes
Y eso lo dice el amigo de Trump... :roll:
1 K 21
cosmonauta #10 cosmonauta *
#2 intimo de fachascal.

En una web con un lema que dice "proletarios del mundo uníos"

:-D :-D :-D
0 K 15
KLKManin #6 KLKManin
El amigo de Putin y Trump ¿Este señor le cae bien a la izquierda o a la derecha? Lo digo por ubicarme .
1 K 19
JuanCarVen #9 JuanCarVen *
#6 Si es amigo de esos 2, una cosa que no puede ser es de izquierdas. Es un populista, va a hacer lo que le interese. En las guerras ganan sólo unos pocos y como él no es uno de ellos no le interesa.
0 K 12
#5 Marisadoro
¿Yehōvāh.
0 K 17
manzitor #4 manzitor
Si alguien me dice que yo iba a estar de acuerdo con este hombre...
0 K 11
#3 Donlixo
Sin olvidar que esto da tb un poquito de aire a la OTAN, que fíjate tú por que suerte porque cuando estaba a punto de dejar de ser relevante pues empiezan a surgir estas guerras por aquí y por allá...
0 K 7
#8 z1018
Cartel electoral visto en Budapest hace dos semanas:  media
0 K 7

menéame