Viktor Orbán señala a los tres «perros de la guerra» que se benefician de cada conflicto bélico. Las grandes corporaciones: fabricantes de armas, empresas energéticas y bancos

"Estas tres grandes fuerzas —las fábricas de armas, las empresas energéticas y los bancos— son las que empujan la guerra desde atrás", declaró Orbán, haciendo alusión a una cita de Shakespeare. "De los perros de la guerra, los que ladran más fuerte son los fabricantes de armas", aseguró. Los banqueros son quienes siempre ganan más con las guerras, porque los gobiernos nunca tienen suficiente dinero, por lo que antes o después aparecen los préstamos de guerra, que si no se devuelven, se pagarán como esclavos de la deuda.