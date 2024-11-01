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Vietnam: capitalista o comunista?  

¿Vietnam es socialista o capitalista? Luisito Comunica vio banderas comunistas y tiendas de Louis Vuitton en la misma calle y lo llamó "una contradicción." En este video voy más allá del cliché y leo a Vietnam desde Vietnam.Analizamos la historia del socialismo vietnamita, el pensamiento de Ho Chi Minh, las reformas del Doi Moi de 1986 y lo que el socialismo significa hoy en la práctica: cooperativas, estabilización de precios del arroz, control estatal de sectores estratégicos... ¿Traición al marxismo o su aplicación más creativa?

| etiquetas: vietnam , capitalismo , comunismo , imperialismo , marxismo
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3 comentarios
2 1 0 K 38 actualidad
vicus. #2 vicus.
Mandaron a EE.UU a la mierda lo suficiente para no molestarlos más, y mira lo que pasa, un país que progresa con un sistema socialista o progresista. Qué pasaría en Cuba si no hubiese el embargo por parte de Gringolandia?.
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#1 Assoka
Control público de los medios de producción. Que haya comercio no tiene nada que ver con que el estado sea socialista o capitalista, el comercio es anterior de hecho al capitalismo y necesario para mover la economía de cualquier modelo de estado.
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#3 Toponotomalasuerte
#1 es capitalista o socialista dependiendo del contexto de la conversación del borrego adoctrinado regre que quiera usarlo.
Cualquiera entiende que es una economía socialista.
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menéame