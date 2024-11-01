Vietnam: capitalista o comunista?  

¿Vietnam es socialista o capitalista? Luisito Comunica vio banderas comunistas y tiendas de Louis Vuitton en la misma calle y lo llamó "una contradicción." En este video voy más allá del cliché y leo a Vietnam desde Vietnam.Analizamos la historia del socialismo vietnamita, el pensamiento de Ho Chi Minh, las reformas del Doi Moi de 1986 y lo que el socialismo significa hoy en la práctica: cooperativas, estabilización de precios del arroz, control estatal de sectores estratégicos... ¿Traición al marxismo o su aplicación más creativa?