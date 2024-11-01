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El viento obliga a que el crucero del hantavirus atraque en el puerto de Granadilla "para garantizar la seguridad"

El viento obliga a que el crucero del hantavirus atraque en el puerto de Granadilla "para garantizar la seguridad"

Capitanía Marítima ha asegurado que el tiempo que esté en el muelle sera el "mínimo imprescindible"

| etiquetas: hantavirus
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5 comentarios
3 1 0 K 57 actualidad
#2 Banshee2x
Ahora si que van a llegar los ratones. :troll:
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cocolisto #5 cocolisto
#2 Cuando llegaron los ratones a tierra, estaba llena de ratas.
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Pertinax #1 Pertinax
Menudo culebrón con el barco de los webs.
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cfsr86 #3 cfsr86
Clavijo, busqueda en chat gpt, cuanto salta una rata?
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Doctorow #4 Doctorow *
Menos mal. Porque los velociraptors que van a bordo llevan fatal lo de nadar y se estaban volviendo micos para colonizar Tenerife las Canarias.
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menéame