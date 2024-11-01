VideoBuck T11E33 "El guerrero americano IV" (1990)  

Cuando un grupo de comandos estadounidenses es capturado por una secta de fanáticos y mercenarios, el gobierno envía al agente Sean Davidson (David Bradley) para rescatarlos. Pero la misión se complica… hasta que aparece Joe Armstrong (Michael Dudikoff), el ninja original, dispuesto a acabar con el enemigo. Juntos forman una alianza letal en esta cuarta entrega que mezcla acción, artes marciales y explosiones a raudales. Aunque el presupuesto es más limitado que en las primeras películas, American Ninja 4 recupera parte del espíritu del origi