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Un vídeo ultrafalso y otros bulos que difunden la falsa muerte de Netanyahu

Un vídeo ultrafalso y otros bulos que difunden la falsa muerte de Netanyahu

Un vídeo ultrafalso que suplanta a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera difunde que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha muerto en un ataque iraní. Este es el último ejemplo de una narrativa falsa que busca hacer creer que el ‘premier’ israelí ha fallecido en la guerra contra Irán. "La agencia de noticias Al Jazeera compartió imágenes de cámaras de seguridad de la muerte de Netanyahu", asegura un mensaje compartido más de 3.000 veces en X desde el 17 de marzo. El texto comparte un vídeo con el logo de Al Jazeera en el que...

| etiquetas: netanyahu , israel , eeuu , irán , guerra , bulos
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8 comentarios
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YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
No se enteran :roll:


La propaganda iraní en RRSS consiguió convertir en un meme la muerte de Netanyahu y anularlo como figura en esta guerra, ya que cada vez que sale durante los dias siguientes las redes centran el debate en si está vivo o no con peleas y debates, y burlas, etc, y ni dios sabe de qué cojones habló en su comparecencia

Mis dieses para quién está dirigiendo la propaganda iraní en esta guerra :clap:
8 K 68
Alfon_Dc #4 Alfon_Dc
#1
Eso y que se esconde como la rata nazi que es.
1 K 21
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#1 pues ya podrian usar esa inteligencia para que no les mataran a su líder cada dos semanas..
2 K 22
Duke00 #8 Duke00
#1 Si, claro, fantástica estrategia, la gente discutiendo si Netanyahu está vivo o muerto en lugar de centrarse en las atrocidades que está cometiendo en Líbano o los bombardeos "colaterales" en Irán.
0 K 11
alehopio #7 alehopio
Esos son los típicos vídeos que envían los propagandistas para intentar ocultar los videos reales. Ellos producen los vídeos falso y ellos desmienten los vídeos falsos, y con esa afirmación intentan decir que el resto de vídeos son falsos.

NO CUELA.

Deep Fake Videos los oficiales.

Se ve perfectamente que el anillo en su mano, aparece y desaparece según el momento. Y han usado una comparecencia del 13 de abril de 2024

www.youtube.com/watch?v=zLA9UWsTxH0
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#2 sliana
Ultrafalso, es falso o es verdadero? Falso de derechas?
2 K 28
Vodker #3 Vodker
A lo mejor es ultrafalso pero... ¿y el gustito que da pensar que pudiese ser verdadero? :troll:
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#6 cajadecartonmojada *
#3 A ver si los newageros van a tener razón...
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_la_atracción
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menéame