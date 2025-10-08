edición general
VÍDEO | Una reportera de 'A Punt' resucita en directo a Rita Barberá

VÍDEO | Una reportera de 'A Punt' resucita en directo a Rita Barberá  

Lluvia, una conexión en directo y… ¡sorpresa! La exalcaldesa reaparece en antena por obra y gracia del micro y la imaginación colectiva ...

| etiquetas: a punt , rita barberà
valandildeandunie #1 valandildeandunie
Rita Barbera vive, el whisky con pincho de tortilla sigue.
Mark_ #2 Mark_
#1 será el caloret
TheIpodHuman #4 TheIpodHuman
#2 y la hostia que se llevo no se la quita nadie :-D
Supercinexin #6 Supercinexin
24 años de Alcaldesa, ahí es nada.

Echando la vista atrás, para lo que le quedaba, la podrían haber dejado una legislatura más y haber palmado feliz.
Milmariposas #3 Milmariposas
Ostia, qué susto. Pensé por un momento que estaba en "Regreso al futuro"... :shit:
unlugar #8 unlugar
#3 O en la secuela más terrorífica de La dama de negro. La dama de rojo: Ahora es personal.
#5 Feliberto
Vade Retro Satanás xD
camvalf #7 camvalf
Ya encontraron a la culpable de los 229 muertos
#9 AlexGuevara
Por detrás suena Ramoncín….litros de alcohol corren por mis venas, mujer!
