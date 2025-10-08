·
3
meneos
49
clics
VÍDEO | Una reportera de 'A Punt' resucita en directo a Rita Barberá
Lluvia, una conexión en directo y… ¡sorpresa! La exalcaldesa reaparece en antena por obra y gracia del micro y la imaginación colectiva ...
|
etiquetas
:
a punt
,
rita barberà
2
1
1
K
31
actualidad
9 comentarios
#1
valandildeandunie
Rita Barbera vive, el whisky con pincho de tortilla sigue.
5
K
85
#2
Mark_
#1
será el caloret
2
K
33
#4
TheIpodHuman
#2
y la hostia que se llevo no se la quita nadie
2
K
33
#6
Supercinexin
24 años de Alcaldesa, ahí es nada.
Echando la vista atrás, para lo que le quedaba, la podrían haber dejado una legislatura más y haber palmado feliz.
0
K
18
#3
Milmariposas
Ostia, qué susto. Pensé por un momento que estaba en "Regreso al futuro"...
0
K
14
#8
unlugar
#3
O en la secuela más terrorífica de La dama de negro. La dama de rojo: Ahora es personal.
0
K
11
#5
Feliberto
Vade Retro Satanás
0
K
10
#7
camvalf
Ya encontraron a la culpable de los 229 muertos
0
K
10
#9
AlexGuevara
Por detrás suena Ramoncín….litros de alcohol corren por mis venas, mujer!
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
