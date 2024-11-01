edición general
Video de la exposición internacional de París de 1900 a color  

El video ha sido reconstruido en 4K 60fps, coloreado y con sonido. Más de 51 millones de personas visitaron la Exposition Universelle de París en el año 1900. La exposición rememoraba el anterior siglo y visionaba cómo sería el siglo XX. Se instaló cerca de la recientemente construida Torre Eiffel (en 1887) y se dividió en 5 zonas. Una de las mayores atracciones fue una "acera móvil" y una ausencia notable de la exposición fue el automóvil.

#2 Leclercia_adecarboxylata *
Uno de los inventos más recientes, en el año 1892, fue el de la escalera mecánica del americano Jesse Reno instalándose la primera en 1897. De ahí el atractivo de la acera móvil. Para el año 1910 había ya muchas escaleras mecánicas en centros comerciales y, sorprendentemente, su diseño era bastante similar al de las escaleras mecánicas de hoy en día.  media
#3 mcfgdbbn3 *
Y dale con los 60 fps... NO, hay que usar un múltiplo de la velocidad original, para que así todos los cuadros originales sean válidos, que es el objetivo de una restauración, añadir lo mínimo posible y no quitar nada del original (sí, es una copia, pero aún así lo ideal sigue siendo esto).

Los originales:
- Duration: 2:01 at 16 fps.
- Duration: 1:46 at 16 fps.
- Duration: 1:34 at 16 fps.
- Duration: 1:19 at 16 fps.

¿Véis? 16 fps, eso significa que solo se deberían usar: 32 fps, 48 fps, 64 fps, 80 fps...
#1 Somozano
Una Europa decente perdida en 1914
Que pena que no ganaran los imperios centrales
Larga vida a los Kaisers y a la emperador otomano
Una Europa imperial
Colonial
Elegante
Decente
Sacronte #4 Sacronte
#1 Madre mía como están las cabezas...
