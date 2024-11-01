Video de la exposición internacional de París de 1900 a color  

El video ha sido reconstruido en 4K 60fps, coloreado y con sonido. Más de 51 millones de personas visitaron la Exposition Universelle de París en el año 1900. La exposición rememoraba el anterior siglo y visionaba cómo sería el siglo XX. Se instaló cerca de la recientemente construida Torre Eiffel (en 1887) y se dividió en 5 zonas. Una de las mayores atracciones fue una "acera móvil" y una ausencia notable de la exposición fue el automóvil.
Los originales:
- Duration: 2:01 at 16 fps.
- Duration: 1:46 at 16 fps.
- Duration: 1:34 at 16 fps.
- Duration: 1:19 at 16 fps.
¿Véis? 16 fps, eso significa que solo se deberían usar: 32 fps, 48 fps, 64 fps, 80 fps...
Que pena que no ganaran los imperios centrales
Larga vida a los Kaisers y a la emperador otomano
Una Europa imperial
Colonial
Elegante
Decente