edición general
8 meneos
109 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear

Video: empleado prende fuego a almacén de Kimberly-Clark en EE. UU. y lo destruye

Un empleado de Kimberly-Clark provocó un incendio que destruyó un enorme almacén en Ontario, California. El siniestro consumió por completo el edificio de aproximadamente 111 mil metros cuadrados, luego de que el sospechoso prendiera fuego a paquetes de papel higiénico.

| etiquetas: empleado , fuego , almacén
6 2 7 K 30 actualidad
6 comentarios
6 2 7 K 30 actualidad
elgranmago #1 elgranmago *
En Reddit hay un vídeo de cómo ha quedado el almacén: www.reddit.com/r/interesting/comments/1sgx3o1/aftermath_of_the_april_7

Y ya hay una imagen del sospechoso.  media
2 K 40
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#1 Ponme un positivo, coño. Que he mencionado a greasy Joe xD xD
0 K 9
#4 Albarkas
A.T.P.C.
La putada es para los compañeros...
1 K 21
#6 esbrutafio *
Demolición del barco "Oskawa" por su tripulación Poema de Bertold Brecht

Resumen:
me embarqué en el "Oskawa", un vapor de seis mil toneladas,
construido cuatro años antes con un costo de cuatro millones de dólares

Como la paga era escasa,
sentimos la necesidad de ahogar
en alcohol nuestras penas.

(Enorme cadena de desdichas y accidentes...)

El barco fue desguazado. Nosotros pensábamos
que hasta un niño podría comprender
que nuestra paga era realmente demasiado…   » ver todo el comentario
1 K 19
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Se confundió con Ontario Canadá, y sus subrutinas comenzaron a sobrecalentar los servomecanismos. Como consecuencia, su núcleo positrónico se volvió inestable y comenzó a despedir líquido refrigerante que se inflama en contacto con el aire.

Su apenada esposa, BLOCKnurse3e3, su programador greasy Joe y allegados, ruegan una biblioteca de comandos en su memoria.
0 K 9

menéame