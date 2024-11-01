Video: empleado prende fuego a almacén de Kimberly-Clark en EE. UU. y lo destruye

Un empleado de Kimberly-Clark provocó un incendio que destruyó un enorme almacén en Ontario, California. El siniestro consumió por completo el edificio de aproximadamente 111 mil metros cuadrados, luego de que el sospechoso prendiera fuego a paquetes de papel higiénico.
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Y ya hay una imagen del sospechoso.
La putada es para los compañeros...
Resumen:
me embarqué en el "Oskawa", un vapor de seis mil toneladas,
construido cuatro años antes con un costo de cuatro millones de dólares
Como la paga era escasa,
sentimos la necesidad de ahogar
en alcohol nuestras penas.
(Enorme cadena de desdichas y accidentes...)
El barco fue desguazado. Nosotros pensábamos
que hasta un niño podría comprender
que nuestra paga era realmente demasiado… » ver todo el comentario
Su apenada esposa, BLOCKnurse3e3, su programador greasy Joe y allegados, ruegan una biblioteca de comandos en su memoria.