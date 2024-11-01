edición general
Video de cámara corporal contradice afirmaciones de ICE sobre tiroteo fatal del ciudadano estadounidense Rubén Ray Martínez en Texas [EN]

El ICE afirmó que Martínez "aceleró" y atropelló a un agente durante el incidente, y otro agente había disparado "tiros defensivos". Sin embargo, el video de la cámara corporal, que no se había reportado previamente, muestra que el vehículo de Martínez estaba estacionado o circulaba a muy baja velocidad cuando recibió el disparo mortal. "No culpo al presidente Trump por la muerte de mi hijo, porque él no fue quien apretó el gatillo", dijo la madre de la víctima, tras señalar que votó por Trump en 2024. "Pero sí creo que hay que cambiar algo".

| etiquetas: estados unidos , ice , rubén ray martínez , video , cámara corporal
comentarios
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Le matan a su hijo y la respuesta es "si, bwna", ese es el nivel de esta gente y si por ellos fuera la humanidad todavía seguiría en la edad de piedra.
manbobi #6 manbobi
#5 Me han matado un hijo, pero lo que nos hemos reido?
Andreham #1 Andreham
Es curioso porque los votantes de Trump sí culpan a todos los inmigrantes de todos los problemas, sean o no los que causan el problema.
Spirito #3 Spirito
#1 Fanatismo, estupidez, oportunismo... en fin.

Por supuesto que Trump tiene responsabilidad política en la actuación de ICE y sus consecuencias. Y puede que penal también.
#4 Toponotomalasuerte
#1 pero el problema real son ellos. Los que culpan al inmigrante. Son los subnormales gracias a los que nos comemos mierdas como las SA nazis estas con ese nombre cool, o a señores que parecen chetos reventando el mundo libre.
#2 laruladelnorte
"No culpo al presidente Trump por la muerte de mi hijo, porque él no fue quien apretó el gatillo",

Pues muy bien señora,con su pan se lo coma. :clap:
themarquesito #7 themarquesito
#2 Hay mucho votante MAGA que tiene el cerebro lavado, como si fueran miembros de una secta
