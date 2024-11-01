Video de cámara corporal contradice afirmaciones de ICE sobre tiroteo fatal del ciudadano estadounidense Rubén Ray Martínez en Texas [EN]

El ICE afirmó que Martínez "aceleró" y atropelló a un agente durante el incidente, y otro agente había disparado "tiros defensivos". Sin embargo, el video de la cámara corporal, que no se había reportado previamente, muestra que el vehículo de Martínez estaba estacionado o circulaba a muy baja velocidad cuando recibió el disparo mortal. "No culpo al presidente Trump por la muerte de mi hijo, porque él no fue quien apretó el gatillo", dijo la madre de la víctima, tras señalar que votó por Trump en 2024. "Pero sí creo que hay que cambiar algo".